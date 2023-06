Inter, Frattesi e Milinkovic insieme? Ad una condizione

Il doppio grande colpo è possibile in casa Inter. Può però accadere ad una sola condizione: ne varrà la pena?

L’Inter si prepara ad affrontare la prossima stagione saggiando le opportunità sul mercato. I nerazzurri dopo essere stati ad un passo dal sogno di riportare la Champions League a distanza di 13 anni dal Triplete di José Mourinho, sono pronti a voltare pagina. L’obiettivo l’anno prossimo è quello di figurare di nuovo bene in Champions, ma anche quello di tornare a lottare per lo Scudetto.

Quest’anno infatti, complice anche un Napoli fin da subito schiacciasassi, l’Inter ha rinunciato troppo presto al titolo di campione d’Italia. L’anno prossimo i nerazzurri vogliono certamente essere con più costanza al vertice e per farlo c’è bisogno di un mercato che vada a sopperire alle lacune della rosa. Al momento il reparto maggiormente attenzionato è quello di centrocampo dove Marotta sogna il doppio grande colpo.

I due obiettivi principali dei nerazzurri sono Milinkovic-Savic che dopo diversi anni alla Lazio è pronto a cambiare aria e Davide Frattesi che, dopo essersi messo in mostra con il Sassuolo, vuole il salto in una big.

Entrambe sono operazioni non certo facili. C’è da battere una folta concorrenza, sia in Italia che in Europa, mentre anche dal punto di vista economico le cose non sono così lineari come auspicabile.

Lazio e Sassuolo sono botteghe care e le rispettive dirigenze di certo cercheranno di monetizzare al massimo la vendita dei loro pezzi pregiati sul mercato. Insomma, serve una cifra consistente. Cifra che potrebbe essere trovata solo da una grande cessione.

Inter, sacrificare Barella per prendere Frattesi e Milinkovic-Savic?

La soluzione per trovare i soldi da reinvestire per comprare Frattesi e Milinkovic-Savic viene da Newcastle. L’ambizioso club del nord dell’Inghilterra è infatti interessato a Barella.

I Magpies sono tornati in Champions League e sono pronti ad investire consistenti somme di denaro per rendere competitiva la squadra. Barella rappresenta uno dei principali obiettivi della proprietà saudita che è pronta a spingersi fino a 70 milioni di euro per strapparlo ai nerazzurri.

Una cifra che, unita ad un piccolo esborso da parte dell’Inter, potrebbe tranquillamente coprire i costi di Frattesi e Milinkovic-Savic. Ma non solo, perché con questo sacrificio, Marotta potrebbe anche pensare in grande e provare a prendere un vice Calhanoglu a centrocampo. La domanda a questo punto diventa: varrà la pena privarsi di Barella per provare a fare il doppio (se non triplo) colpo?