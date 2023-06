Lady Rugani incontenibile: forme piccanti in costume

L’estate sta arrivando e i primi caldi invogliano le star dello showbiz a concedersi la prima tintarella stagionale. Michela Persico ha iniziato alla grande

Per tutti o quasi è semplicemente lady Rugani, vale a dire la compagna del ventinovenne difensore della Juventus Daniele Rugani. In realtà Michela Persico non è una figura che vive di luce riflessa: influencer di successo, modella e giornalista, la bionda compagna del centrale bianconero riscuote da tempo parecchi consensi.

Decisiva in tal senso è la sua attiva e costante presenza sui social: il profilo Instagram di Michela è letteralmente preso d’assalto da quasi due milioni di followers che ne condividono quasi ogni giorno i momenti più significativi delle sue giornate.

In questo periodo tra l’altro, con gli impegni che si diradano, la Persico dedica molto tempo al piccolo Tommaso, il figlio avuto dal suo compagno.

La coppia vive in assoluta serenità e armonia, nella città che entrambi amano. “Vorremmo restare a Torino per sempre, anche se sono consapevole che Daniele potrebbe anche spostarsi per motivi professionali“.

Una dichiarazione rilasciata qualche tempo fa dalla Persico che suona come un atto d’amore nei confronti del capoluogo piemontese, che li ha accolti ormai quasi otto anni fa e dal quale non vogliono più allontanarsi. E in tal senso le ultime voci legate al mercato sembrano confortare Michela Persico e Daniele Rugani: pare che la Juventus non abbia inserito tra le priorità la cessione del difensore lucchese in questa sessione estiva.

Lady Rugani fa girare la testa ai suoi tantissimi fan: lo scatto su Instagram è da infarto

Una notizia che la bellissima modella ha accolto con grande entusiasmo. Negli ultimi scatti postati su Instagram la si vede serena e sorridente mentre gioca a bordo piscina con il piccolo Tommaso.

Michela Persico in questa occasione indossa un bikini bianco che lascia ben poco all’immaginazione. Non è un caso che centinaia di fan abbiano lasciato sulla sua bacheca commenti abbastanza espliciti. E del resto lady Rugani ha nel fisico spettacolare uno dei suoi principali punti di forza.

La foto in questione è davvero da capogiro: Michela Persico è semi sdraiata su una poltrona estiva per la tintarella. Il costume davvero ridotto mette in evidenza le gambe lunghe e affusolate e un addome piatto e tonico al punto giusto. Forma fisica e femminilità, sono le armi con cui lady Rugani ha conquistato milioni di followers.