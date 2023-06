Matrimonio in casa Lazio: lei è una wag strepitosa

Profumo di fiori d’arancio in casa Lazio: la wag è fantastica. Ecco chi è convolato a nozze, con annessi auguri social della società biancoceleste

Maurizio Sarri è stato l’artefice di un piccolo miracolo calcistico. Il tecnico toscano ha guidato la Lazio al secondo posto in campionato, dietro all’inarrivabile Napoli, pur non avendo a disposizione la migliore rosa tra le dirette concorrenti.

Insomma, i biancocelesti, a 16 punti di distanza dagli azzurri campioni d’Italia, hanno vinto il campionato dei ‘normali’ mettendo in fila avversari come Inter e Milan più attrezzati per veleggiare nelle zone nobili della classifica.

Dunque, nella prossima stagione la Lazio del patron Claudio Lotito ritornerà a esibirsi sul palcoscenico della Champions League. E per non steccare Maurizio Sarri, visto che anche i miracoli sportivi si ripetono raramente, si augura che dal mercato arrivino quei rinforzi che gli consentano appunto di ben figurare nella più importante competizione Uefa.

Comunque, in attesa di scoprire quale calciatore ‘sposerà’ il progetto laziale, in casa biancoceleste si espande il profumo dei fiori d’arancio.

Manuel Lazzari ha detto sì: la neo moglie del laterale biancoceleste è una wag meravigliosa

Ebbene sì, il laterale Manuel Lazzari ha detto sì a Diletta Daolio, sua storica fidanzata. I due stanno insieme dal 2014 e per seguire la sua dolce metà Diletta, originaria di Copparo, in provincia di Ferrara, si è trasferita nella Capitale.

Dunque, dopo la romantica proposta di matrimonio dello scorso anno, con tanto di scatto social dell’anello di fidanzamento, Manuel e Diletta si sono giurati amore eterno. Un amore che è stato benedetto dall’arrivo, il 28 ottobre del 2o21, di Sofia.

Pur non appartenendo al mondo dello spettacolo (si è laureata presso l’Università di Ferrara per poi iniziare un percorso da receptionist), come nella migliore tradizione delle wags, Diletta è bellissima.

Bionda e fisico al top, Diletta ha tutti gli ‘argomenti’ per stregare, dopo il neomarito, gli utenti dei social network facendo così concorrenza alla più acclamate e seguite wags.

Immediate le congratulazioni ai neosposi del club capitolino attraverso i propri canali social. “Manuel e Diletta sono ora marito e moglie. Congratulazioni da tutta la famiglia biancoceleste!”, si legge nella didascalia che accompagna la foto che immortala i due neosposi abbracciati e sorridenti sotto un arco di fiori. Scatto che è stato inondato di auguri da parte dei tifosi, con i relativi ringraziamenti di Lazzari, così come non sono mancati i ‘mi piace’ dei compagni di squadra del laterale biancoceleste tra cui quelli di Zaccagni, Romagnoli e Cataldi.