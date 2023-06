Sorpresa Juventus: sta per beffare Inter e Roma

Il mercato ufficialmente parte il prossimo 1° luglio, ma tutte le big si sono buttate su un profilo esploso in questa stagione

Anche senza la Champions e suoi 50 milioni da investire, la Juventus resta sempre una nobile del nostro calcio. Ad esito di un’annata piena di processi, terminata col patteggiamento accettato dal Tribunale Federale Nazionale, i bianconeri si sono visti infliggere 10 punti di penalizzazione e 758.000 euro di ammenda.

La sanzione è importante, ma la sensazione è che alla Continassa siano contenti. Dalle carte emergevano infatti responsabilità che rischiavano di portare ad un taglio in classifica anche nella prossima stagione.

Massimiliano Allegri, fatta salva una punizione Uefa che escludesse la Juventus da tutte le manifestazioni continentali, ripartirà dalla Conference League. A prescindere da questa coppa, la Vecchia Signora deve rifarsi il vestito e per le belle giornate ha scelto un calciatore ambito da mezza serie A, Roma e Inter su tutte.

Salandin a Tv Play: “La Juve avanti a tutte su Frattesi”

Davide Frattesi, anche nel ko per 2-1 con la Spagna nella semifinale di Nations League, ha dimostrato di aver raggiunto la piena maturazione.

Cresciuto nella Roma, dopo un velocissimo passaggio nelle giovanili della Lazio, il tuttofare di Alessio Dionisi è destinato a lasciare il Sassuolo, cui è legato da un contratto fino al 2025.

A soli 24 anni da compiere il prossimo 22 settembre, stipendio da 700.000 euro, Frattesi è decisamente tra i primi tre colpi potenziali della prossima sessione di trasferimenti. Si fa prima a dire quale big della serie A non ci abbia fatto un pensierino.

Tra le più agguerrite, forse pentiti dal fatto di averlo ceduto proprio agli emiliani nel 2017 per soli 5 milioni, c’è la Roma di Jose Mourinho. Giallorossi che però sono condizionati dal settlement agreement siglato il 22 settembre scorso. Il Sassuolo valuta il giocatore 35/40 milioni, troppi per le casse di Trigoria che aveva pensato di inserire Volpato come contropartita.

Anche Maurzio Sarri avrebbe chiesto a Claudio Lotito uno sforzo per l’interno, la Lazio però, prima di investire una cifra del genere, deve decidere il destino di Luis Alberto e Milinkovic. Lo spagnolo e il serbo sono sul mercato, ma di offerte vere al momento non si ha traccia.

Secondo Stefano Salandin, intervenuto ai microfoni di TvPlay, una squadra nelle ultime ore ha sorpassato tutte le concorrenti, beffando l’Inter che sembrava aver convinto gli emiliani, mettendo sul piatto circa 35 milioni.

“Per Frattesi è difficile sbilanciarsi adesso, tanto l’Inter quanto la Juventus sono in fasi preliminari. In questo momento è messa meglio la Juventus”, ha affermato la firma di Tuttosport. Frattesi in nazionale ha spiegato di voler giocare ancora in Italia con una big, prima di fare il salto in un top club straniero. “Vorrei giocare in un centrocampo a tre e in una squadra che fa bel calcio”, ha spiegato.

Secondo Salandin, sul giocatore arriveranno tante offerte sostanziose, insomma si attiverebbe un’asta che porterebbe l’affare per le lunghe. Tornando alla Juventus, l’affondo avrebbe solo dopo aver definito la vicenda Rabiot. Come contropartita si pensa al centrale De Winter, in prestito all’Empoli o al centrocampista Ranocchia, di ritorno dal Monza.