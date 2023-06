Sergio Rico, come sta il portiere del PSG: altro aggiornamento

Il portiere del Paris Saint Germain Sergio Rico continua la sua battaglia presso l’Ospedale di Siviglia: ecco le ultime novità

Il mondo del calcio è in apprensione dallo scorso 28 maggio, ossia da quando il secondo portiere del Paris Saint Germain Sergio Rico, subito dopo la partita contro lo Strasburgo, decise di tornare nella sua Andalusia per prendersi qualche giorno di riposo.

Rico da quel giorno in poi ha avuto la vita completamente stravolta: mentre si trovava in un maneggio di Huelva, a pochi km da Siviglia, è accidentalmente caduto da cavallo. Da quel momento in poi si trova in terapia intensiva con i medici che continuano ad aggiornare frequentemente la famiglia circa le sue condizioni sempre molto delicate.

Nel frattempo, il mondo del calcio non lo ha abbandonato affatto. Nell’ultima partita di campionato del Paris Saint Germain, sia il pubblico francese che i compagni di squadra hanno deciso di dedicargli la vittoria del campionato in attesa di vederlo di nuovo tra i pali. Le condizioni dell’ex portiere del Siviglia rimangono critiche ma la speranza, si sa, è l’ultima a morire.

Sergio Rico in terapia intensiva: le ultime novità

La dinamica dell’incidente è davvero clamorosa e particolare, l’ha riportata per la prima volta il Mundo Deportivo.

Sergio Rico si trovava a Huelva in un maneggio che frequentava da diversi anni ma all’improvviso, a causa dell’impazzimento del cavallo dovuto alla presenza di diversi muli, è caduto improvvisamente dall’animale con quest’ultimo che lo ha praticamente colpito alla testa provocando ferite evidenti.

Il verdetto è stato piuttosto drammatico: Sergio Rico ha avuto un forte trauma cerebrale ed è stato subito trasportato in terapia intensiva presso l’Ospedale di Siviglia Vigen de Rocìo.

La situazione del portiere continua a essere monitorata minuto dopo minuto con i medici che aggiornano la famiglia dello spagnolo costantemente.

Tuttavia, nelle ultime ore sembra essere cambiato qualcosa: d’ora in poi i professionisti che seguono Rico, su richiesta della famiglia, pubblicheranno bollettini solo nel caso in cui ci siano novità importanti e decisive, in quanto le condizioni del portiere rimangono “stabili”.

Dunque, permane un leggero ottimismo sebbene la situazione rimanga abbastanza drammatica: Sergio Rico si trova in terapia intensiva e sotto effetto dei sedativi con la moglie, Alba Silva, che non lo ha mai mollato un minuto a dimostrazione del grande amore che lega entrambi.