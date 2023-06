45 milioni subito: il big dice definitivamente addio alla Serie A

Subito 45 milioni di euro cash e il top player saluta definitivamente la Serie A. Ecco tutti i dettagli del clamoroso addio

Aver portato tre rappresentanti in finale di Champions League, Europa League e Conference League ha riacceso i riflettori sul calcio italiano riscattando così il flop della Nazionale che per la seconda volta consecutiva ha mancato la qualificazione alla fase finale di una rassegna iridata.

E pazienza se l’esito è stato avverso alle compagini del Bel Paese. L’Inter, che è uscita sconfitta con l’onore delle armi dalla finale della ‘Coppa dalle grandi orecchie’ contro il Manchester City, ha dimostrato di potersela giocare con i favoriti Citizens che da tre stagioni trionfano in Premier League.

Dunque, così come i nerazzurri hanno dato del filo da torcere agli uomini di Pep Guardiola anche la Serie A in quanto a capacità di attrarre top player non parte sconfitta nel confronto con la ricca Premier League, l’Eldorado per ogni calciatore.

Tuttavia, la strada per recuperare quel patrimonio di reputazione e appeal di cui godeva la Serie A negli ’80 del secolo scorso, quando era ‘La Mecca’ del calcio mondiale, è ancora lunga.

Pau Torres, 45 milioni subito: il Bayern Monaco beffa la Juventus e il Napoli

E che la Serie A, a dispetto degli eccellenti risultati delle sue compagini nelle Coppe europee dell’ultima stagione, non riesca a guadagnare posizioni nel ranking delle cinque principali leghe del mondo lo stanno imparando a loro spese due big come la Juventus e il Napoli, fresco campione d’Italia.

I bianconeri e gli azzurri si contendono il difensore del Villarreal, Pau Torres, che, in particolare, la ‘Vecchia Signora’ segue dall’estate scorsa quando è stato in ballottaggio per sostituire il partente Matthijs de Ligt.

Un duello su cui, come riferisce il quotidiano tedesco ‘Sport 1’, è piombato a gamba tesa il Bayern Monaco mettendo sul tavolo subito 45 milioni di euro. Una mossa a sorpresa dettata dal fatto che la prima scelta dei bavaresi, il difensore del Napoli, Kim Min-jae, è più sensibile al fascino dei Red Devils che a quello dei detentori del Meisterschale.

Anche se i 45 milioni di euro che il Bayern è disposto a investire per assicurarsi le prestazioni del difensore delle Furie Rosse non coprono l’importo della sua clausola rescissoria, il Villarreal non chiude la porta alla sua cessione.

Pau Torres ha un contratto che scade a giugno del prossimo anno, motivo per il quale il ‘submarino amarillo’ potrebbe accontentarsi dei 45 milioni offerti dal Bayern Monaco pur di non perderlo a parametro zero tra un anno. Con buona pace di Napoli e Juventus. D’altra parte, è notorio: tra i due litiganti il terzo gode.