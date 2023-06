Inter, affare dalla Premier League: pronti 70 milioni

E’ tempo di mercato in casa Inter ed in tal senso i movimenti sono tanti. In tal senso arrivano degli sviluppi importanti e per certi aspetti anche inattesi, dal momento che è in dirittura d’arrivo un affare con un club di Premier League da 70 milioni di euro complessivi.

Per l’Inter all’orizzonte c’è un mercato a dir poco delicato ed importante da gestire. I nerazzurri, infatti, devono vendere per poi procedere agli acquisti e serve almeno una cessione illustre per poter piazzare i colpi ritenuti necessari dal tecnico Simone Inzaghi. L’obiettivo, in tal senso, è quello di confermarsi in ambito europeo e tornare a competere per lo Scudetto in Serie A. Da questo punto di vista arriva una possibile svolta grazie ad un affare con il club di Premier: la cifra coinvolta in questa operazione è pari a 70 milioni e non può non far tremare i polsi, come si suol dire.

Inter, pronti 70 milioni

Sembrava una stagione da dover consegnare quanto prima agli archivi per l’Inter quella appena conclusa, ma alla fine ha portato in dote due trofei (la Supercoppa italiana e la Coppa Italia) ed una finale di Champions League. Sul mercato, però, per poter piazzare colpi in entrata serve prima cedere ed in tal senso arrivano notizie significative.

Sono considerati cedibili, infatti, Brozovic ed Onana, ma a quanto pare i piani societari possono cambiare. Stando a quanto raccontato dal portale inglese Football Insider, il Chelsea sarebbe pronto a piazzare l’affondo decisivo per Lautaro Martinez. I Blues, infatti, hanno l’argentino come prima scelta per volontà del tecnico Mauricio Pochettino e sono forti del fatto che il bomber sembrerebbe molto attratto dall’ipotesi di trasferirsi a Londra. L’Inter valuta il “Toro” 70 milioni di euro, cifra a cui i londinesi potrebbero arrivare praticamente senza alcuna difficoltà.

Lautaro al Chelsea

Con il Chelsea l’Inter ha in piedi diversi discorsi. I Blues, infatti, sono molto interessati anche ad Onana ed hanno in uscita due giocatori che piacciono molto alla dirigenza nerazzurra, vale a dire Kalidou Koulibaly e soprattutto Romelu Lukaku, che nella fase finale di questa stagione ha spazzato via tutti i dubbi di Simone Inzaghi. Ancor di più con Dzeko che sembra destinato a trasferirsi al Fenerbahce. Asse caldo tra Milano e Londra.