“Non vuole più allenare”: clamorosa rivelazione

Clamororsa rivelazione: non ha più alcuno stimolo ad allenare. Ecco chi è il tecnico che è sul punto di alzare bandiera bianca

Un allenatore di una squadra di calcio di alto livello non è solo la guida tecnica di un gruppo di calciatori. Le sue funzioni non sono circoscritte alla gestione della rosa e all’elaborazione delle migliori strategie in vista del raggiungimento degli obiettivi fissati dal club per il quale è tesserato.

Talvolta, infatti, un allenatore è anche uno psicologo o addirittura un ‘secondo padre’ per dei ‘bambini viziati’ un po’ grandicelli. Ma spesso un allenatore è anche una sorta di scudo, di parafulmine per i suoi ragazzi. Sotto questo aspetto José Mourinho è davvero ‘special’, non conosce rivali.

Tutti concordano sul fatto che quando il tecnico giallorosso scatena le proprie armi dialettiche contro la stampa o gli arbitri, lo fa anche per distogliere l’attenzione dei media da una rovinosa sconfitta o da un’opaca prestazione dei suoi ragazzi.

Tuttavia, non tutti gli allenatori si comportano come Mourinho. La Nazionale di Roberto Mancini è uscita sconfitta per 2-1 dal match, valido per la semifinale di Nations League, contro la Spagna. Nessuna rivincita, dunque, dopo il ko, con medesimo risultato, nella semifinale di Nations League del 2021 a ‘San Siro’.

Eppure, a far discutere non è stata la performance degli azzurri bensì le dichiarazioni nel post-partita del Commissario tecnico azzurro. Mancini, infatti, ha ammesso che la vittoria degli iberici, anche se arrivata nei minuti finali, è meritata anche perché gli Azzurri hanno fatto molto poco, specie nel secondo tempo.

Clamorosa rivelazione: “Mancini non vuole allenare”

Un’analisi lucida e condivisibile che testimonia la sportività del Ct jesino ma che nel contempo solleva dubbi sul fatto che il Commissario tecnico non abbia più lo stimolo a continuare ad allenare la Nazionale.

Ne è convinto il giornalista Giuseppe Pastore che in un tweet c’è andato giù pesante contro l’ex tecnico, tra le altre, dell’Inter, sottolineando come Mancini ormai non si sforzi nemmeno più di tanto di “far finta di aver voglia“.

Evidentemente lo smacco della mancata qualificazione alla fase finale dei Mondiali in Qatar unito al difficile ricambio generazionale, con la penuria di nuove leve con le quali rivitalizzare un gruppo la cui vecchia guardia mostra la corda (come attesta il madornale errore di Leonardo Bonucci nel primo gol delle Furie Rosse), sta logorando il rapporto tra Roberto Mancini e la Nazionale.

Una situazione che non può non far preoccupare i tifosi, i commentatori e gli addetti ai lavori in quanto la Nazionale è un patrimonio di tutto il calcio italiano e non merita un condottiero demotivato.