Alice Campello, relax in piscina: lady Morata non smette di stupire

Alice Campello lascia di nuovo di stucco: in costume da bagno, a bordo piscina, lady Morata è da far girare la testa

Alvaro Morata è partito titolare nella semifinale di Nations League contro l‘Italia che ha visto prevalere le Furie Rosse per 2-1 con gol decisivo di Joselu, il sostituto dell’ex juventino.

Match di sostanza e di sacrificio per Morata il cui futuro è molto in dubbio. Secondo quanto riportato da Marca, l’Al-Taawon, club saudita, sarebbe disposto a ricoprire d’oro l’attaccante dei colchoneros offrendogli un ingaggio da 50 milioni di euro all’anno.

Una cifra da far girare la testa anche a chi come Morata non ha certo problemi a sbarcare il lunario. Eppure l’ex bianconero (almeno per il momento) non vacilla. D’altra parte, la sua intenzione è quella di restare in Europa per continuare a giocare ad alti livelli e per non allontanarsi dalla famiglia.

Scelta comprensibile visto che ha quattro figli, di cui uno, Bella, nata pochi mesi fa, e una moglie, Alice Campello, che, data la sua folgorante bellezza, non può essere lasciata sola. Va ‘marcata stretta’.

Alice Campello non smette di stupire: meravigliosa in costume

Non è ancora tempo di vacanze per la famiglia Morata. Infatti la dolce metà dell’attaccante delle Furie Rosse è alle prese con gli ultimi impegni di lavoro prima di volare alla volta di qualche esclusiva località turistica per un meritato periodo di relax insieme ai suoi bambini e all’uomo della sua vita.

Impegno professionale, quello della modella e fashion blogger, in linea con il mood estivo: uno shooting in costume da bagno per un noto brand a bordo piscina che ha mandato in visibilio i suoi follower e gli utenti del web.

Cappello di paglia in testa, capelli sciolti in due trecce che le coprono le spalle, costume intero ma con un profondo scollo da cui fanno capolino i suoi tonici seni, che non risentano affatto della recente gravidanza e del conseguente allattamento, Alice Campello lascia di stucco.

A non credere ai loro occhi sono in primis i suoi follower donne che, sbalordite, si chiedono come lady Morata faccia ad avere un fisico scolpito e curve perfette dopo aver messo al mondo 4 figli.

Mistero di…Madre Natura. Quello che, invece, non è un enigma è il motivo per il quale Morata non ha le vertigini dinanzi alla stratosferica offerta di 50 milioni di euro all’anno dell’Al-Taawon.

Non esiste ricchezza al mondo, infatti, che possa compensare anche solo un distacco temporaneo da una tale meraviglia della natura. Un capolavoro di bellezza, eleganza e sensualità che, come tutti i tesori, va custodito gelosamente e, quindi, ‘guardato a vista’.