Maxi offerta per Zidane: firma con la Juve, c’è la data

Offerta monstre per Zinedine Zidane: è arrivata la data della firma con la Juventus. Ecco tutti i dettagli

Dopo che Rudi Garcia è stato designato dal patron Aurelio De Laurentiis come successore di Luciano Spalletti al Napoli campione d’Italia, la palma di panchina più ambita (e scomoda) passa a quella del Paris Saint-Germain.

I transalpini, dopo aver dato il benservito a Christophe Galtier, sono alla ricerca di un tecnico in grado di riuscire laddove hanno fallito tutti quelli che si sono avvicendati sulla panchina dei campioni di Francia.

Sembrava fatta per Julian Nagelsmann, enfant prodige della panchina (a 35 anni vanta già un curriculum di tutto rispetto), con il quale c’era l’accordo sull’ingaggio.

Ma il caos generato dalla sortita di Kylian Mbappé (l’indisponibilità alla proroga di un anno del suo contratto in scadenza nel 2024) e altre questioni dirigenziali hanno indotto il tedesco ad alzarsi dal tavolo della trattativa.

D’altronde, preciso e maniacalmente attento a tutti i dettagli, il tedesco valuta ogni aspetto, anche quelli non strettamente connessi al suo ruolo, prima di mettere il proprio autografo in calce a un contratto.

Ora il Psg ha virato su Luis Enrique, l’accordo è a un passo.

Zidane, no a maxi-offerta del Paris Saint-Germain: possibile approdo alla Juventus nel 2024

Comunque improvviso stop alla trattativa con l’ex tecnico del Bayern Monaco ha offerto al massimo dirigente parigino la possibilità di bussare di nuovo alla porta di quello che è il suo chiodo fisso: Zinedine Zidane.

Però anche questa volta la porta non si è aperta. Il tecnico marsigliese, fermo da due anni dopo l’addio al Real Madrid, ha risposto picche alla nuova offerta monstre del numero 1 del Paris Saint-Germain.

Di conseguenza, incassato l’ennesimo ‘no’ dall’ex campione del mondo, Nasser Al-Khelaifi ha virato con decisione sull’ex Commissario tecnico della Spagna, Luis Enrique, finito anche nel mirino di De Laurentiis. Sarà la volta buona? Chissà. Quando c’è di mezzo il PSG, tutto è possibile, nel bene e nel male.

Se, dunque, Zizou non sarà l’erede di Galtier, quale sarà il suo futuro? L’ex allenatore del Real Madrid morde il freno, vuole tornare ad allenare ma deve pazientare ancora un anno. Infatti, nel suo futuro potrebbe esserci la panchina della Juventus ma solo nel 2024.

La prossima, per motivi sportivi e giudiziari, sarà per il club bianconero una stagione di transizione, pertanto non il momento migliore per affondare il colpo per un big della panchina (unico tecnico ad aver vinto tre Champions League di fila).

Mentre l’approdo sulla panchina bianconere dell’ex allenatore delle merengues nel 2024 potrebbe tenere a battesimo il ritorno della ‘Vecchia Signora’ sul più prestigioso palcoscenico del calcio, quello della ‘Coppa dalle grandi orecchie’.