Non solo Frattesi: doppio colpo Inter in mediana

La dirigenza dell’Inter è al lavoro per formare una squadra ancora più forte. Il tutto, seguendo i paletti economici imposti dalla società.

Sono ormai anni che l’Inter deve fare i conti con problematiche economiche piuttosto gravi. Marotta e Ausilio, principali protagonisti della dirigenza nerazzurra, fanno i ‘salti mortali’ ogni anno per finire con un bilancio positivo e allo stesso tempo allestire una squadra competitiva per tutte le competizioni.

Spesso la società è costretta a parametri zero o occasioni low cost, ma nella maggior parte dei casi il club investe direttamente dalle cessioni. Il mercato è cominciato da poco, ma sono diversi i club europei a bussare per i vice-campioni d’Europa con l’Inter, che, anche nella finale persa contro il Manchester City, ha dimostrato di poter lottare fino alla fine. Da Bastoni fino a Barella, da Onana a Brozovic, i nerazzurri appetibili sul mercato sono tanti ed è proprio l’ex Cagliari a intrigare di più.

Fin da piccolo Barella si è sempre detto tifoso dell’Inter (oltre che del Cagliari, squadra della sua città) e il giocatore sta benissimo a Milano. Allo stesso tempo la società deve fare le opportune valutazioni e in caso di grosse offerte chiunque può partire. D’altronde a centrocampo dovrà essere sostituito Gagliardini, in difesa c’è da colmare l’addio di Skriniar e in attacco Dzeko andrà via (probabile accordo con il Fenerbahce) e la situazione Lukaku è tutta da valutare. Un mercato che si preannuncia complicatissimo per la dirigenza nerazzurra.

Inter, doppio colpo con i soldi di Barella

Negli ultimi giorni si è parlato in Inghilterra di un’offerta del Newcastle di 58 milioni per il centrocampista sardo. Cifra al limite del ridicolo con l’Inter che sicuramente non prenderà in considerazione queste cifre. Barella piace molto e non solo ai Magpies: sul giocatore c’è anche il Chelsea e l’Inter potrebbe valutare eventuali offerte tra gli 80 e i 90 milioni di euro. In caso di addio l’Inter proverà un doppio colpo a centrocampo, oltre a ulteriori rinforzi in altre zone del campo. C’è già l’accordo con Frattesi e serve solo una cessione per chiudere con il club neroverde.

Oltre a Frattesi ci potrebbero essere due ritorni di fiamma, ovvero quelli che portano a Franck Kessie e Thomas Partey, rispettivamente calciatori di Barcellona e Arsenal. I giocatori non sono priorità per i due club, che, potrebbero ascoltare eventuali offerte. I tifosi sperano che Barella resti in maglia nerazzurra, ma intanto la società vara il piano B, un piano che prevede un doppio innesto a centrocampo.