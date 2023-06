Altro addio alla Juventus, ufficiale il 1° luglio

Arriva l’ufficialità: dal 1°luglio non sarà più in forza alla Juventus. Ecco tutti i dettagli dell’ennesimo addio in casa bianconera

In casa Juventus si respira aria di grandi cambiamenti. No, per il dispiacere di quei tifosi che proprio non lo amano, Massimiliano Allegri rimane sulla panchina bianconera. Almeno per il momento.

I supporter bianconeri che sognano di vedere al posto del tecnico livornese il grande ex Zinedine Zidane devono pazientare un altro anno. Il 2024 potrebbe essere l’anno del ritorno dell’ex allenatore del Real Madrid che a Torino ha lasciato un ottimo ricordo.

Tuttavia, complice la pessima stagione da poco consegnata agli annali, il club bianconero è attraversato da un vento del cambiamento che soffia su ogni segmento della sua architettura societaria.

Insomma, il rinnovamento del club bianconero, inaugurato dal cambio della guardia al vertice tra il vecchio management che faceva capo ad Andrea Agnelli e il nuovo che vede come Presidente Gianluca Ferrero, prosegue e, come detto, non si ferma ai ‘piani alti’ della Continassa.

Altro addio alla Juventus: via il responsabile della comunicazione

Se sul fronte del calciomercato la Juventus sta pagando dazio allo stallo nella trattativa per mettere sotto contratto il Direttore sportivo designato, Cristiano Giuntoli, che ancora non si è liberato dal contratto che lo lega al Napoli, su quello interno si registra un insolito attivismo.

Infatti, ci saranno degli avvicendamenti in ogni ruolo dell’organigramma bianconero, inclusa la comunicazione. Giusto il tempo di definire i dettagli e l’attuale Chief Corporate Affairs & External Communications Officer, Claudio Albanese, in ottimi rapporti con Massimiliano Allegri nonché ultimo “uomo” di Andrea Agnelli nella società torinese, dal 1° luglio non sarà più il responsabile della comunicazione.

Secondo quanto riportato da ‘Bianconeranews’, per il suo erede si privilegerà la soluzione interna. Verrà promosso un uomo molto vicino a Francesco Calvo, l’attuale Chief Football Officer che al termine della sessione estiva del calciomercato dovrebbe tornare al suo originario ruolo di Direttore del Marketing.

Dunque, continua l’emorragia bianconera. Dopo l’addio di Angel Di Maria, che ha salutato dopo una sola stagione, e quello prossimo di Alex Sandro, con i dirigenti bianconeri stretti tra la strada della risoluzione e l’attesa della proposta che convinca il brasiliano a sloggiare, saluta anche un importante dirigente.

E con lui se ne va anche l’ultimo pezzo (societario) che restava della Juventus dell’ex Presidente Andrea Agnelli. La metamorfosi bianconera è, quindi, completata. In attesa di farlo sul rettangolo verde, come auspicano i tifosi, la ‘Vecchia Signora’ cambia pelle a livello dirigenziale.

Del resto, anche dal necessario ‘repulisti’ societario parte la rincorsa del club bianconero alle posizioni di vertice che per storia gli competono.