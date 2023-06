No alla Juve per i nerazzurri: accelerata improvvisa

Clamoroso ‘no’ alla Juventus per i nerazzurri: improvviso e decisivo scatto in avanti. Ecco cosa sta succedendo

Dopo gli impegni della Nazionale di Roberto Mancini in Nations League, con gli Azzurri che battendo i padroni di casa dell’Olanda sono saliti sul terzo gradino del podio come due anni fa, è scattato il ‘rompete le righe’.

Rompete le righe per tutti i calciatori tranne che per gli Azzurrini impegnati nell’Europeo Under 21, ospitato in tandem dalla Romania e dalla Georgia e in calendario dal 21 giugno del 2023 all’8 luglio del 2023.

I giovani talenti, guidati in panchina da Paolo Nicolato, proveranno a bissare l’impresa dei loro quasi coetanei dell’Under 20 che nel mondiale di categoria, in Argentina, si sono arresi solo in finale all’Uruguay.

Comunque, se i calciatori sono già in vacanza, o lo saranno a breve, per i direttori sportivi non è ancora arrivato il momento per crogiolarsi al sole sdraiati sulla spiaggia di un’esclusiva località turistica.

Infatti, anche se il calciomercato aprirà i battenti il 1° luglio, le trattative già fervono e coinvolgono ovviamente soprattutto le big della Serie A.

Holm, no alla Juventus per l’Atalanta: accelerata degli orobici

La Juventus, come è noto, è alla ricerca di un terzino sinistro. Ebbene, i bianconeri stanno monitorando diversi profili ma nelle ultime ore sta prendendo quota l’ipotesi Emil Holm.

Il 23enne svedese, 2 gol e 1 assist in 23 apparizioni stagionali, è reduce dall’intervento chirurgico per la rimozione di una ‘sport hernia’, lesione dei tessuti molli nella regione inguinale in seguito a uno sforzo, che lo ha costretto a chiudere la stagione anzitempo.

Defezione, quella del prospetto svedese, che ha contribuito alla retrocessione degli spezzini in cadetteria, usciti sconfitti dallo spareggio-salvezza contro l’Hellas Verona.

Dunque, ci sono tutti i presupposti perché il suddetto affare vada in porto, compreso un club, lo Spezia, che ha necessità di vendere per compensare l’inevitabile drastica riduzione dei ricavi conseguente alla retrocessione in Serie B.

Invece no. Il 23enne svedese ha dato il due di picche alla ‘Vecchia Signora’ in quanto le preferisce i nerazzurri. Ennesimo capitolo dell‘eterna rivalità tra la Juventus e l’Inter che dal rettangolo verde si riverbera sul calciomercato. Anche in questo caso vi sbagliate.

Il nerazzurro in questione non è quello meneghino bensì quello orobico. Infatti è l’Atalanta a essere sempre più vicina a ‘scippare’ alla Juventus l’esterno dello Spezia.

I nerazzurri sono intenzionati a chiudere la trattativa il prima possibile proprio per bruciare i bianconeri, con la fumata bianca che potrebbe arrivare per una cifra che sfiora i 6 milioni di euro. Non c’è nulla da dire, nel calciomercato contemporaneo non si rispetta più neanche una…’Vecchia Signora’.