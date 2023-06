Alla Juve fino al 2025: l’annuncio UFFICIALE

Finalmente arriva l’annuncio che tutti i tifosi bianconeri attendevano: alla Juventus fino al 2025. Ecco tutti i dettagli

Non solo partenze in casa Juventus. Dopo l’addio di Angel di Maria, che ha fatto le valigie dopo una sola stagione in maglia bianconera, altri suoi compagni a breve potrebbero imitarlo.

In bilico ci sono Adrien Rabiot, in scadenza di contratto ma che finora non ha ancora trovato l’accordo per prorogare il suo matrimonio con la ‘Vecchia Signora’, Dusan Vlahovic, che potrebbe partire dinanzi a un’offerta irrinunciabile, e il brasiliano Arthur, vero flop della stagione bianconera.

Infine, c’è sempre il dossier Alex Sandro, con i dirigenti juventini che stanno trattando con l’entourage del brasiliano per trovare l’accordo sulla risoluzione del suo oneroso contratto.

Eppure, come detto, tra tante (possibili) partenze finalmente arriva quello che possiamo considerare il primo rinforzo della Juventus targata Gianluca Ferrero, il commercialista di fiducia di John Elkann che ha preso posto il dimissionario Andrea Agnelli sulla tolda di comando del club bianconero.

Szczęsny sul suo futuro: “Nessuno mi vedrà con una maglietta diversa”

Tra i tanti nomi di calciatori bianconeri ‘chiacchierati’ in chiave mercato figura anche quello di Wojciech Szczęsny.

Secondo indiscrezioni, il portiere polacco potrebbe tornare in Premier League, con il Chelsea che sta monitorando la sua situazione contrattuale, o accettare la corte di uno dei ricchissimi club dell’Arabia Saudita che con offerte pazzesche stanno allettando più di un top player.

Ipotesi corroborato dal fatto che la Juventus, per effetto del settimo posto con cui ha chiuso il campionato, nella prossima stagione non sarà ai nastri di partenza della Champions League ma dovrà accontentarsi della molto meno prestigiosa Conference League.

Prospettiva che non alletta affatto il portiere polacco tanto da indurre gli esperti di calciomercato a ipotizzare l’addio del numero 1 bianconero. Ebbene, nel corso della conferenza stampa che ha preceduto il match tra la Polonia e la Moldavia, Szczęsny ha fatto chiarezza sul suo futuro:

“La situazione Juventus non ha assolutamente alcuna influenza su nessuna delle mie decisioni. Ho un contratto fino al 2025 e fino ad allora nessuno mi vedrà con una maglia diversa“.

Parole, chiare e perentorie, che mettono una pietra tombale sull’ipotesi che il portiere polacco voglia cambiare aria. Szczęsny, arrivato alla Juventus nel luglio 2017, infatti, tutta l’intenzione di onorare il suo contratto che scade a giugno del 2025.

Dunque, continua l’avventura del portiere polacco con la Juventus di cui ha difeso la porta in 217 match mantenendola inviolata in 88 occasioni e con la quale ha vinto tre scudetti.