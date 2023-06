L’ex Inter passa per la Roma: tradimento in arrivo

La Roma resta vigile sul mercato e sogna di regalare altri rinforzi di qualità a Mourinho. Nel mirino giallorosso c’è un ex Inter.

Sono giorni frenetici in casa Roma, intenzionata ad accontentare le richieste di José Mourinho ed allestire una rosa quanto più competitiva ad alti livelli. I primi colpi in entrata, ovvero Houssem Aouar ed Evan Ndicka, sono stati piazzati ma il club non intende affatto fermarsi. Sono infatti diversi i profili attualmente al vaglio del direttore generale Tiago Pinto, compreso un ex Inter in procinto di lasciare il suo attuale club.

Parliamo di Wilfried Gnonto, reduce dalla retrocessione vissuta con indosso la maglia del Leeds. L’azzurro classe 2003, nonostante la folta concorrenza nel ruolo, è riuscito a ritagliarsi il proprio spazio mettendo a referto 24 apparizioni in Premier League (di cui 14 da titolare) “condite” da 2 gol e 4 assist. Un bottino positivo che gli ha permesso di finire nel mirino di un gran numero di squadre, compresa quella giallorossa.

Ola Solbakken, sbarcato nella città Eterna a parametro zero nel corso della sessione invernale del mercato, non ha infatti convinto del tutto José Mourinho. Per il norvegese appena un gol in 14 gare di campionato e tante panchine. Da qui la richiesta del manager originario di Setubal a Pinto di cedere l’ex Bodo/Glimt e provare a prendere un altro esterno. Quello di Gnonto rappresenta un nome gradito sia al tecnico che al manager, intenzionato a sfruttare i canali già aperti con il Leeds riguardanti Diego Llorente.

Roma, nel mirino di Pinto è finito un ex Inter

Lo spagnolo, salvo sorprese, farà rientro alla corte di Mourinho. Le interlocuzioni tra i due club sono andate avanti in maniera proficua nelle scorse ore, consentendo alle parti di arrivare ad un passo dalla fumata bianca.

Llorente tornerà di nuovo alla Roma con la formula del prestito: resta da chiarire, a questo punto, se sarà compreso il diritto di riscatto oppure l’obbligo. Una volta definito ogni aspetto dell’operazione, Pinto proverà poi a piazzare il bis e a prendere pure Gnonto.

Il colpo non si preannuncia facile, visto che l’azzurro piace pure alla Juventus, ma un tentativo concreto verrà di certo fatto. La Roma, al tempo stesso, punta ad ingaggiare anche Gianluca Scamacca intenzionato a mettersi alle spalle il prima possibile la deludente esperienza al West Ham.

Gli Hammers si sono detti pronti a lasciarlo andare ma preferirebbero venderlo a titolo definitivo. Se ne riparlerà più avanti. Una cosa, intanto, è certa: il reparto offensivo giallorosso andrà incontro ad una vera e propria rivoluzione.