Scamacca torna subito: scambio bomba in Serie A

Per l’attaccante azzurro Gianluca Scamacca potrebbero riaprirsi le porte della Serie A. L’ex Sassuolo vuole lasciare il West Ham

L’ex Sassuolo non ha brillato alla prima stagione in Inghilterra, viste le sole otto reti messe a segno in 28 partite disputate tra campionato e coppe. Il ragazzo gradirebbe un ritorno in Italia, soprattutto in caso di chiamata da qualche top club. A tal proposito, una società nostrana è intenzionata a fare sul serio per cercare di riportarlo in Italia.

Stiamo parlando della Roma, che necessità di ulteriori rinforzi in attacco. La deludente stagione di Tammy Abraham e Andrea Belotti, ha portato la dirigenza a mettersi alla ricerca di un ulteriore tassello in grado di garantire un maggior numero di goal allo ‘Special One’.

Da qui nasce l’idea di provare il colpo Scamacca, che accetterebbe con grande piacere la destinazione romana. Il West Ham, però, considerando il grande investimento fatto per acquistarlo dai neroverdi la scorsa estate, è pronto a chiedere un calciatore in cambio.

Gianluca Scamacca è l’obiettivo principale della Roma per rinforzare il proprio attacco. Il club giallorosso è intenzionato a proporre alla dirigenza degli inglesi la formula del prestito, sfruttando la deludente stagione svolta dal classe 1999.

La Roma piomba su Scamacca, il West Ham pronto a trattare: chiesto un fedelissimo di Mourinho

Il West Ham, però, visti i 36 milioni di euro investiti l’estate scorsa, non pare molto propenso a questa soluzione, ed è pronto a chiedere in cambio un fedelissimo di José Mourinho.

Stiamo parlando del difensore brasiliano classe 1998 Roger Ibanez, che ha vissuto una stagione fatta di alti e bassi. Il numero tre giallorosso si è rivelato uno dei calciatori più utilizzati dal tecnico portoghese, viste le 48 presenze stagionali tra campionato e coppe. Questa richiesta, però, difficilmente troverà risposta positiva da parte della Roma, che preferirebbe cedere il centrale solo per un’offerta cash.

I giallorossi, infatti, complice il problema legato al fair play finanziario, hanno deciso di sacrificare il difensore brasiliano, visto anche il grave infortunio accorso a Tammy Abraham che difficilmente permetterà al club capitolino di cederlo.

La richiesta della Roma per il classe 1998 è di circa 30 milioni di euro, cifra molto vicina alle richieste degli Hammers per l’attaccante azzurro. Mourinho apprezza e non poco le qualità dell’attaccante romano, e per questo non è da escludere che alla fine si possa arrivare ad un accordo. Il ritorno in Serie A per Gianluca Scamacca appare sempre più vicino.