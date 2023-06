Accavallamento che lascia di sasso: Diletta Leotta toglie il fiato

Diletta Leotta lascia a bocca aperta fan e follower: un accavallamento delle gambe in stile ‘Basic Instinct’

Sarà una frase fatta, una di quella che si leggono nelle riviste femminili ma è la sacrosanta verità. Ogni donna quando porta in grembo il frutto del suo amore per l’uomo che le ha rubato il cuore è radiosa e bellissima.

Ma quando in stato interessante è Diletta Leotta, prorompente giornalista sportiva e volto di DAZN, be’, non ce ne vogliano tutte le altre donne in dolce attesa, il risultato è da stropicciarsi gli occhi.

La gestazione della compagna di Loris Karius, portiere del Newcastle, è agli sgoccioli. La sensuale e procace giornalista sportiva sta per terminare il settimo mese di gravidanza. Quindi, altre 8 settimane circa e finalmente potrà abbracciare la creatura, una bambina, che cresce dentro di sé.

Sono questi i giorni più belli per una prossima mamma perché il parto si avvicina sempre di più e quindi il momento in cui potrà ammirare quel visino che nei lunghi giorni della gravidanza ha provato a immaginare, a disegnare nella sua mente.

Diletta Leotta in versione ‘Basic instinct’: accavallamento che toglie il fiato

Ma anche le legioni di fan della giornalista sportiva siciliana hanno di che rallegrarsi. Non solo perché la bambina che porta in grembo è la prova inconfutabile che il suo cuore si è acquietato. Dopo le strombazzate storie d’amore con il pugile Daniele Scardina e il sex symbol Can Yaman, star delle soap opera turche, Diletta Leotta ha, infatti, finalmente trovato l’uomo della sua vita, il compagno con cui mettere su famiglia.

Insomma, il portiere tedesco le infonde quella sicurezza che non è grado di dare quando difende i pali della porta della squadra di cui veste i colori. Non per nulla Loris Karius è famoso più che per le parate per le ‘papere’: memorabile quella nella finale di Champions League del 2018 tra il Real Madrid e il suo Liverpool che diede il la al trionfo dei blancos, all’epoca guidati in panchina da Zinedine Zidane.

Eppure, è un altro il vero motivo per cui la gravidanza di Diletta Leotta sta mandando su di giri i suoi fan: le sue già bombastiche curve sono letteralmente esplose senza, però, intaccare la sua linea che sembra quella di una modella a dieta.

Ne ha fornito un’ulteriore prova con lo scatto la immortala mentre è impegnata in una puntata di ‘Mamma Dilettante’, il podcast cui ha dato vita appena ha scoperto di essere incinta per esorcizzare le paure e le ansie che inevitabilmente accompagnano ogni prima gravidanza.

Ebbene, seduta su una poltrona, con un look total pink, Diletta Leotta mostra un accavallamento delle gambe talmente da urlo da riportare alla mente quello di Sharon Stone in ‘Basic Instinct’, una delle più famose e iconiche sequenze della storia della Settima Arte.

Standig ovation, dunque, per il volto di DAZN: le sue gambe sono da Premio Oscar!