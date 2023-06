Georgina Rodriguez show: selfie dall’alto in bikini per la gioia di Ronaldo

Georgina Rodriguez sta vivendo un periodo di serenità e di gioia. Il rapporto tra la modella spagnola e Cristiano Ronaldo va a gonfie vele

Da quando Cristiano Ronaldo ha deciso di trasferirsi in Arabia Saudita, all’inizio del 2023 subito dopo i mondiali del Qatar, il rapporto con la sua compagna, la bellissima modella spagnola Georgina Rodriguez è andato in ulteriore crescendo.

Il ricordo della tragica scomparsa del loro bambino appena nato non ha incrinato la solidità della relazione di questa coppia che ha avuto la capacità di superare anche un dramma del genere.

Ora Ronaldo e Georgina vivono la loro storia d’amore lontano dalle luci dei riflettori, in piena armonia con il resto della famiglia. La loro è una delle poche coppie dello showbiz in grado di resistere al tempo che passa.

La relazione tra il trentottenne fuoriclasse portoghese ex stella di Manchester United e Real Madrid e la bellissima influencer spagnola è nata proprio a Madrid.

Tra i due è scattato quello che può essere definito senza tema di smentita un autentico colpo di fulmine. E nonostante la maggioranza dei cosiddetti esperti di gossip parlasse di flirt senza pretese, di una storiella destinata ad avere vita breve, Cristiano e Georgina hanno capito forse da subito che si trattava dell’incontro più importante della propria vita. E così è stato: la relazione affettiva tra i due ha smentito presunti grandi esperti e conoscitori di cronaca rosa.

Georgina Rodriguez è uno spettacolo: lo scatto in costume insieme a Cristiano Ronaldo fa impazzire i social

In questi giorni la coppia si sta godendo un periodo di assoluto relax, sullo splendido mare della Sardegna. Georgina e Cristiano si trovano in barca dove prendono un po’ di tintarella insieme ai loro figli. Per CR7 è da poco finita la stagione con la sua nuova squadra, il club saudita dell’Al Nassr, che ora sta cercando di ingaggiare altri grandi giocatori che militano nei campionati europei.

Nel frattempo i due postano alcuni scatti della vacanza sui rispettivi profili Instagram, presi letteralmente d’assalti dagli oltre seicento milioni complessivi di fan che li seguono quasi tutti i giorni. L’ultima foto apparsa sulla bacheca di entrambi li vede insieme, entrambi in costume e sorridenti mentre prendono il sole in barca. Un’immagine che ha mandato in visibilio i fan della coppia e in particolare di Georgina, che con un bikini verde addosso lascia tutti senza fiato.