Icardi torna in Italia: arriva un altro grande indizio dalla Turchia

Un altro importante indizio in arrivo dalla Turchia: l’ex attaccante dell’Inter, Mauro Icardi, torna in Serie A

Dopo che negli ultimi tempi si è conquistato più che i titoli dei giornali sportivi quelli delle riviste di gossip per il suo turbolento matrimonio con la bombastica Wanda Nara, l’ex attaccante dell’Inter, Mauro Icardi, si è rilanciato alla grande con la maglia del Galatasaray.

Maurito ha trascinato i giallorossi di Istanbul alla conquista del titolo nazionale con 23 centri, di cui 22 in Super lig, e 8 assist, di cui 1 in Coppa della Turchia, in 26 apparizioni stagionali (24 in campionato). Uno score alla Erling Haaland, il fenomenale norvegese del Manchester City pigliatutto (Premier League, Champions League e FA Cup).

Inevitabile, quindi, che il suo nome sia finito sul taccuino degli operatori di mercato della Serie A. Il suo ritorno nel campionato che lo ha fatto conoscere al grande calcio, quindi, non è una mera ipotesi destituita di fondamento. A tal proposito ci sono indizi, con l’ultimo in arrivo dalla Turchia che è quello più importante.

Icardi torna in Italia: il Galatasaray ha messo nel mirino Jovic

Il Galatasaray, infatti, ha messo nel mirino Luka Jovic, 13 gol nell’ultima stagione, più 5 assist, in 50 apparizioni con la maglia viola della Fiorentina.

I suoi gol (6) sono stati fondamentali per la conquista da parte dei viola della finale (persa) di Conference League. Dunque, anche il serbo dopo le stagioni anonime con la camiseta blanca del Real Madrid si è rilanciato anche se le sue statistiche non sono quelle dei tempi in cui militava nelle file dell’Eintracht Francoforte.

Tuttavia, giovane, talentuoso e con nei piedi almeno 20 gol, Luka Jovic è il profilo adatto a un Gala che nella prossima stagione si esibirà anche sul prestigioso palcoscenico della Champions League.

Il che, però, vorrebbe dire addio a Mauro Icardi che pertanto farebbe ritorno al Paris Saint-Germain dove certo non lo accoglierebbero a braccia aperte.

Ecco che, dunque, potrebbero spalancarsi le porte della Serie A. Ma, nello specifico, quali? Ebbene, i club potenzialmente interessati all’ex nerazzurro potrebbero essere la Juventus e il Milan.

I bianconeri hanno appena riscattato dal Marsiglia l’attaccante polacco Arkadiusz Milik ma potrebbero perdere il serbo Dusan Vlahovic che dinanzi a un’offerta irrinunciabile verrebbe ceduto. In quel caso la sostituzione del serbo con un altro serbo potrebbe essere la soluzione ideale per i bianconeri.

Attenzione, però, al Milan che dalla cessione di Sandro Tonali al Newcastle incasserà, tutto compreso, 80 milioni di euro e che, quindi, avrà la liquidità per scippare l’attaccante della Fiorentina ai rivali bianconeri.