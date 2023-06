Chiesa via dalla Juve, c’è l’annuncio: “Offerta da 60 milioni”

Federico Chiesa è sempre più vicino a lasciare la Juventus: il club bianconero pronto a cederlo per 60 milioni di euro

La Juventus, considerato l’anno fallimentare e la propria situazione economica, è chiamata a fare almeno un sacrificio importante sul mercato e tutto lascia pensare che con ogni probabilità il sacrificato sarà Federico Chiesa.

L’esterno d’attacco bianconero è reduce da un’annata non esaltante dove non ha potuto dare da subito il suo contributo poiché a lungo in fase di riabilitazione dopo l’operazione per l’infortunio al crociato, ma non solo. Il feeling con Massimiliano Allegri, infatti, pare essere scarso e il rapporto si sarebbe continuato a deteriorare nel corso della stagione, con l’ex Fiorentina che non sarebbe per niente soddisfatto del modo in cui viene gestito dal suo tecnico.

Inoltre, anche il rapporto tra Chiesa e la Juventus non sarebbe idilliaco, considerato che il club bianconero non ha intenzione di rinnovare il suo contratto offrendogli 8 milioni di euro come richiesto dal suo entourage. Il contratto che lega l’esterno d’attacco ai bianconeri scadrà nel 2025 e ciò rende la situazione molto delicata, con la Vecchia Signora che avrebbe ormai preso la decisione di cedere il giocatore quest’estate. Cessione che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Al di là della stagione poco esaltante e delle problematiche avute nel corso dell’anno, Federico Chiesa resta un giocatore dotato di grande talento e con ampi margini di miglioramento. Non è un caso, infatti, che molti club soprattutto dalla Premier League lo stiano seguendo e sulle tracce dell’ex giocatore della Fiorentina si sarebbe messo il Liverpool, pronto a far recapitare offerte importanti sulla scrivania della Juventus.

Juventus, il dado è tratto: Chiesa lascerà i bianconeri, c’è l’annuncio

Non si sa ancora se il futuro di Chiesa sarà in Inghilterra, ma l’unica cosa che sembra ormai certa è che l’esterno d’attacco lascerà i bianconeri. La situazione economica del club, complice anche la mancata qualificazione alla Champions League, impone delle scelte dolorose e la cessione di Chiesa è tra queste.

Cessione che potrebbe essere più vicina di quello che si pensi secondo il giornalista Luca Fausto Momblano che nel corso della trasmissione Twitch Juventibus ha fatto un annuncio che non può far felici i tifosi bianconeri, rivelando che un’offerta è già pervenuta nel quartiere generale della Juventus.

Secondo quanto rivelato dal giornalista e noto tifoso bianconero, un club avrebbe offerto ben 60 milioni di euro per il cartellino di Chiesa, ma non si tratterebbe del Liverpool, nonostante Klopp stimi molto il giocatore. Momblano non ha voluto fare nomi, ma la sensazione è che dietro quest’offerta potrebbe esserci il Newcastle.

Dopo aver messo a segno il colpo Tonali, i Magpies sono pronti ad andare all’assalto degli altri talenti della Serie A per aumentare la competitività della rosa in vista della loro partecipazione alla prossima Champions League e Chiesa è uno degli obiettivi principali.

La Juventus, come detto, ha grande necessità di vendere e qualora quest’offerta venisse confermata sarebbe davvero difficile dire no. La notizia non fa fare i salti di gioia al tifo bianconero che è comunque cosciente che un sacrificio sul mercato andrà fatto.