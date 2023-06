La giovane stella al Bologna: è pronto a dire addio alla Juve

Il talento bianconero è in procinto di fare le valigie per trasferirsi sotto le ‘due torri’ bolognesi, ecco tutti i dettagli

Se c’è qualcosa da salvare nella fallimentare stagione della Juventus sono i giovani che spesso hanno trovato posto nello starting eleven.

Quasi un unicum nel panorama del calcio italiano dove i giovani talenti faticano a trovare spazi in Serie A, anche nelle file delle cosiddette ‘piccole’, tanto da essere costretti a scendere di categoria, a ‘farsi le ossa’, per giocare con continuità.

Complici gli infortuni che hanno bersagliato alcuni big bianconeri, su tutti il ‘Polpo’ Paul Pogba che di fatto non ha mai giocato, il tecnico bianconero, Max Allegri, si è affidato sempre più alla linea verde ricevendo un feedback più che positivo.

E così la “Vecchia Signora’ che si sta rifacendo il trucco in vista della prossima stagione ripartirà anche dai vari Matias Soulé, Fabio Miretti, Nicolò Fagioli e l’inglese Samuel Iling-Junior che hanno dimostrato di non sentire il ‘peso’ di una maglia così blasonata come quella bianconera. Tutti tranne uno.

La giovane stella al Bologna: Iling-Junior è pronto a dire addio alla Juve

Una delle giovani stelle bianconere, infatti, è in procinto di fare le valigie per accasarsi sotto le ‘due torri’ felsinee. Come riferisce il “Corriere dello Sport”, ci sarebbe un patto tra la Juventus e il Bologna per Samuel Iling-Junior.

Classe 2003, cresciuto nella Next gen bianconera e Nazionale inglese Under 2o, l’attaccante inglese, che all’occorrenza può essere schierato anche come centrocampista, ha favorevolmente impressionato Giovani Sartori e Marco Di Vaio in occasione del match, al ‘Dall’Ara’, che ha opposto i rossoblù ai bianconeri.

I dirigenti bolognesi opterebbero per la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto, con diritto di contro riscatto a favore dei bianconeri. Però, al momento la trattativa è congelata.

Per avviarla occorre attendere l’ufficializzazione dell’approdo sotto la Mole di Cristiano Giuntoli. Questione ormai di giorni…