Serie A in chiaro per Mediaset: il piano di Cologno Monzese

Svolta per il calcio italiano: un match di Serie A in chiaro per Mediaset. Ecco il piano dell’azienda del Biscione

La stagione è terminata da poco. I calciatori sono in vacanza mentre i responsabili delle strategie di mercato dei club lavorano alacremente in vista della prossima stagione che prenderà il via fra poco meno di due mesi.

Eppure, i club della Serie A sono già attesi da una partita, forse la più importante di tutte. Il 29 giugno prossimo, infatti, conosceranno l’esito delle trattative private per l’assegnazione dei diritti tv dopo che la relativa asta non ha sortito gli effetti (economici) sperati.

Il giorno seguente, venerdì 30 giugno, si scopriranno le carte: i club si riuniranno in assemblea per prendere visione delle eventuali proposte per poi procedere all‘attribuzione dei diritti tv per il prossimo ciclo (dal 2024/25 e fino al massimo al 2028/29).

I player sono i soliti: DAZN, Sky e Mediaset. Dopo l’esclusiva per il triennio 2021-24 la piattaforma di sport streaming on demand punta a fare il bis accaparrandosi quanti più slot possibili. Ma anche la tv satellitare, Sky, vuole essere della partita sebbene abbia concentrato gli investimenti in ambito calcistico sui diritti di trasmissione della Champions League.

Serie A in chiaro per Mediaset: l’opinione degli esperti

Poi, come detto, c’è Mediaset che da poco ha perso il suo fondatore, l’ex Premier Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno.

Dopo la fallimentare esperienza con Premium, chiusasi nel 2018, l’azienda del Biscione intende approfittare della novità offerta dal bando sui diritti tv, la trasmissione di una partita in chiaro, possibilmente quella del sabato sera. Tuttavia sono diversi i pacchetti che offrono soluzioni in chiaro.

Sarebbe una svolta per il calcio italiano visto che da anni un match di Serie A non viene trasmesso in chiaro. Ma sarebbe una buona notizia anche per la stessa azienda del Biscione secondo gli esperti di ‘Equita’ dal momento che, “tornerebbe ad esserci una partita in chiaro della Serie A. Il calcio rimane un contenuto particolarmente importante per la Tv in chiaro grazie all’elevato audience che genera e quindi alla positiva domanda pubblicitaria tra gli advertiser”.

Dunque, gli esperti valutano positivamente l’eventuale ritorno di Mediaset nel mercato dei diritti tv Serie A anche perché potrebbe aiutare a raggiungere il minimo, pari a 1.15 miliardi, fissato dalla Lega per la vendita dei vari pacchetti.

Sorta di linea di galleggiamento per i club della Serie A, fortemente dipendenti economicamente dai ricavi da diritti tv, e che marca ancor di più la differenza con la Premier League che dalla commercializzazione dei propri diritti tv incassa oltre quattro miliardi.