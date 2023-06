Dal Sassuolo alla Juve: Carnevali conferma tutto!

Giovanni Carnevali, Amministratore delegato del Sassuolo, lo conferma: dal neroverde al bianconero della Juventus

Il Sassuolo ha chiuso l’ultimo campionato con un dignitoso 12esimo posto in classifica, con tanto di salvezza messa in cassaforte in anticipo, in linea quindi con gli obiettivi societari. Ma ha anche messo in mostra alcuni suoi talenti che ora fanno gola alle big della Serie A.

Anche questo è uno degli obiettivi del club neroverde: valorizzare giovani talenti per poi monetizzare con la loro cessione. Ebbene, a parte il solito Mimmo Berardi, top score of all time del club emiliano, che sembra ormai pronto per il ‘grande salto’ in una big, pure Davide Frattesi è destinato a ripercorrere le orme dell’ex neroverde Giacomo Raspadori, neocampione d’Italia con il Napoli di cui veste i colori dalla scorsa estate.

Il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale di Roberto Mancini (ha timbrato il cartellino dei marcatori nel 3-2 rifilato dagli Azzurri all’Olanda nella finale per il terzo e quarto posto di Nations League) è conteso dall‘Inter e dal Milan, con quest’ultime che però ancora non si avvicinano alla richiesta degli emiliani di 40 milioni di euro.

Carnevali conferma tutto: Magnanelli, dal Sassuolo alla Juventus

Dunque, la volontà delle milanesi di mettere sotto contratto il talentuoso centrocampista, tra i punti di forza della ‘Giovane Italia’ del Commissario tecnico jesino, si scontra al momento con la sua alta valutazione. D’altra parte, è notorio, il Sassuolo è una ‘bottega molto cara’, con i suoi dirigenti che non sono abituati a concedere sconti.

Tuttavia, se tarda ad andare in porto la trattativa per Frattesi, per un’altra siamo alla fumata bianca. Francesco Magnanelli, dopo 18 stagioni al Sassuolo, a breve rescinderà il contratto che lo lega ai neroverdi per entrare nello staff tecnico di Max Allegri alla Juventus.

A ufficializzarlo è stato Giovanni Carnevali, Ad del Sassuolo, ai microfoni di ‘La politica nel pallone’. Il dirigente emiliano non ha nascosto una certa amarezza per la decisione dello storico capitano dei neroverdi di accettare la corte della ‘Vecchia Signora’.

“Ha fatto questa scelta, spero possa dargli quella continuità che ha in mente. Credo che se fosse rimasto ancora con noi per un anno gli avrebbe fatto bene“, le parole di Giovanni Carnevali.

D’altronde, il regista dell’operazione è stato proprio il tecnico bianconero Max Allegri che si è mosso in prima persona contattando Magnanelli che, pertanto, non se l’è sentita di dare il due di picche al suo vecchio maestro (il tecnico livornese ha allenato il Sassuolo nella stagione 2007-08).