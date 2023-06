Juventus, un top per un flop: clamoroso scambio alla pari

Pazzesca operazione di mercato della Juventus: un top per un flop. Ecco tutti i particolari del colpaccio dei bianconeri

Si sblocca il mercato in entrata della Juventus. Finora, a parte il riscatto dal Marsiglia dell’attaccante polacco Arkadiusz Milik, si sono registrati solo movimenti in uscita.

Angel Di Maria e Leandro Paredes hanno già salutato e a breve potrebbero essere imitati da altri bianconeri che hanno già le valigie in mano. L’indiziato principale a svestire il bianconero è il brasiliano Alex Sandro con il cui entourage il management bianconero lavora alla ricerca di una formula per la sua rescissione contrattuale che accontenti entrambe le parti.

Comunque il club bianconero è vicino a regalare al tecnico Max Allegri (sempre che rimanga visto che l’Arabia Saudita non molla la presa) il primo top player che potrebbe sbarcare alla Continassa in coppia con Timothy Weah, figlio del grande ex rossonero George, per il quale la trattativa è alle battute finali.

Juventus, clamoroso scambio alla pari: Arthur per Partey dell’Arsenal

Un’operazione, quella che la Juventus è sul punto di finalizzare, dalla duplice valenza. Assicurarsi le prestazioni sportive di un talento, un top player, e nel contempo liberarsi di un flop il cui oneroso contratto pesa come un macigno sui conti della società bianconera che di certo non gode di buona salute.

Ebbene, è in fase avanzata la trattativa con il nazionale del Ghana, Thomas Partey, attualmente in forza all’Arsenal. I bianconeri hanno proposto ai gunners di inserire come contropartita tecnica il centrocampista brasiliano Arthur Melo, il flop dei flop juventini.

La dirigenza dell’Aresenal ha dato l’ok alla cessione del centrocampista ghanese ma sta valutando l’inserimento nella relativa trattativa del brasiliano. Del resto, Arthur nell’ultima stagione ha giocato in prestito proprio in Premier League, nelle file del Liverpool collezionando, però, solo una manciata di presenze anche a causa di un infortunio.

Insomma, il centrocampista brasiliano non è uscito dal tunnel in cui si è infilato da quando è sbarcato, nell’estate del 2020, alla Juventus preceduto dalla fama di ‘nuovo Pirlo’. Le sue prestazioni nelle ultime tre stagioni sono lontane anni luce da quelle con la maglia blaugrana del Barcellona come attesta il suo score: 4 gol e 4 assist in 28 apparizioni nella stagione 2019-2o.

Dunque, anche senza lo stratega del mercato designato, Cristiano Giuntoli che a breve dovrebbe liberarsi dal contratto che lo lega al Napoli per un altro anno, il club bianconero è vicino a mettere a segno un doppio colpo: ingaggiare un esperto centrocampista che ha familiarità con il gol come Thomas Partey, 3 gol in 40 presenze nell’ultima stagione, e dare ossigeno alle casse societarie sgravandole dell’oneroso contratto di Arthur Melo.