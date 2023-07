“Pogba non lo considero”: la bomba che scuote la Juve

La bomba che scuote tutto l’ambiente bianconero. Ecco cosa sta succedendo in casa Juventus

Tra arrivi e partenze comincia a prendere forma la Juventus che si presenterà ai nastri di partenza della prossima stagione il cui avvio è calendarizzato nel weekend del 19-20 agosto.

A guidarla dalla panchina sarà ancora Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è rimasto impermeabile alla stratosferica offerta arrivatagli dall’Arabia Saudita (30 milioni di euro all’anno). Voglia di riscatto e di dimostrare di essere ancora tra i migliori tecnici in circolazione riportando in alto il club bianconero vale più di una montagna di denaro.

Mission, quella di restituire competitività alla ‘Vecchia Signora’, che passa inevitabilmente anche dal profondo restyling della rosa. E, come detto, tra arrivi e partenze si consumano anche bocciature eccellenti.

“Pogba non lo considero”: la bomba di Furio Focolari che scuote la Juve

Adrien Rabiot, tra i migliori nella passata deludente stagione bianconera, ha accettato la proposta della ‘Vecchia Signora’ allungando di un anno il contratto in essere mentre l’attaccante polacco Arkdiusz Milik è stato riscattato dal Marsiglia.

Due conferme a cui si aggiunge l’ingaggio del classe 2000 Timothy Weah, prelevato per 12 milioni di euro, bonus compresi, dal Lille per una Juventus che punta a un sapiente mix tra nuovi innesti e vecchia guardia.

E proprio un illustre rappresentante della vecchia guardia bianconera, Paul Pogba, secondo un autorevole giornalista, dovrebbe restare fuori dal nuovo corso bianconero. Il ‘Polpo’, bersagliato dagli infortuni, ha raggranellato appena 10 presenze, condite da un solo assist, nell’ultima stagione.

Il centrocampista ex dei Red Devils, dunque, che avrebbe dovuto essere il valore aggiunto del roster bianconero si è invece rivelato il più clamoroso flop juventino. Motivo per il quale non sono pochi coloro che non vedono di buon occhio la sua permanenza alla Juventus.

Tra questi figura anche Furio Focolari, ex giornalista Rai, che, ai microfoni di ‘Radio Rai’, ci è andato giù pesante contro il ‘Polpo’: “Pogba sono 4-5 anni che non fa più il calciatore, anche solo per numero di presenze in campo“.

Ebbene, una Juventus che deve ritornare al top, cioè vincere il campionato e qualificarsi alla successiva edizione della Champions League, ha argomentato Furio Focolari, ha bisogno di grandi calciatori ma “Pogba non lo considero tra questi, al massimo è un jolly ma non è un giocatore in grado di essere titolare nella Juve“.

Chi, al contrario, potrebbe essere un titolare nell’undici bianconero, prendendo il posto di Juan Cuadrado, è Fabiano Parisi per il quale la trattativa con il suo attuale club, l’Empoli, è in dirittura d’arrivo.