Dalla B all’Europa: colpo Nzola in Serie A

M’Bala Nzola, dalla Serie B all’Europa: colpaccio per un club della Serie A che si assicura le prestazioni sportive del 26enne angolano

Non solo Victor Osimhen, bomber del Napoli campione d’Italia e capocannoniere dell’ultima Serie A. Tra i calciatori africani che si sono messi in mostra nello scorso campionato c’è anche M’Bala Nzola.

Il 26enne angolano ha firmato 15 gol, di cui 2 in Coppa Italia, in 34 presenze con la maglia dello Spezia. Uno score che però non è servito a evitare la retrocessione degli spezzini che hanno perso lo spareggio-salvezza contro l’Hellas Verona.

Tuttavia, l’ottimo rendimento dell’angolano non è passato inosservato tanto che M’Bala Nzola molto probabilmente non metterà piede in cadetteria. Infatti, per il 26enne angolano la prospettiva è quella di continuare a calcare i campi della massima serie, con una finestra sull’Europa.

Dalla B all’Europa: Nzola nel mirino della Fiorentina

La Fiorentina sarebbe a un passo dal mettere sotto contratto M’Bala Nzola che sembra aver vinto il ballottaggio con Boulaye Dia, appena riscattato dalla Salernitana.

Dunque, l’angolano potrebbe a breve fare compagnia a Abdelhamid Sabiri, il centrocampista della Nazionale marocchina acquistato a gennaio per 2 milioni di euro ma lasciato in prestito alla Sampdoria fino al termine della scorsa stagione.

La dirigenza viola, alla ricerca di un attaccante in grado di andare in doppia cifra, ha valutato diversi profili per poi decidere di affondare il colpo per l’angolano dello Spezia che è stato preferito al senegalese della Salernitana.

D’altronde, il tecnico gigliato, Vincenzo Italiano, conosce molto bene Nzola per averlo avuto ai suoi ordini al Trapani e allo Spezia. E in entrambe le occasioni l’angolano è sempre andato in doppia cifra.

Per la precisione, 16 gol con la maglia dei siciliani e 13 con quella dello Spezia. Tanto per fare un confronto, nell’ultimo campionato Luka Jovic e Arthur Cabral ne hanno messi a segno 14 in due.

Ma nella valutazione della dirigenza viola ha pesato anche la componente economica visto che per l’attaccante della Salernitana servono 25 milioni di euro e inoltre occorre battere una concorrenza agguerritissima. Decisamente meno caro Nzola il cui costo si aggira intorno ai 10-12 milioni di euro ed anche per questo motivo è molto corteggiato.

Tuttavia, come detto, la Fiorentina è a un passo dal finalizzare la trattativa per il 26enne angolano, l’innesto ideale per dare l’assalto a quell’Europa che i viola nella scorsa stagione hanno onorato alla grande centrando la finale di Conference League, persa per 2-1 per mano degli inglesi del West Ham.