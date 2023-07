“Catturata”: Casalegno sempre al top, scatto al sole

Elenoire Casalegno ‘beccata’ in bikini sotto il sole: curve al top che arroventano l’estate dei suoi numerosi follower

In estate a tenere alta l’attenzione dei tifosi non è solo il calciomercato con le sue più o meno improbabili trattative. A catturare il loro interesse (e soprattutto i loro sguardi) è anche il ‘campionato’ delle bellissime dello show business del Bel Paese.

Complice la necessità della tintarella, vip e influencer fanno a gara per arroventare l’estate con i loro scatti direttamente dalle spiagge dove si spaparanzano per ritemprarsi dallo stress e dalle fatiche di un duro anno di lavoro (si fa per dire).

Sdraiate sulla finissima sabbia di qualche amena località turistica, si lasciamo immortalare in tutta la loro magnificenza stregando gli utenti del web e i loro numerosissimi follower.

Neanche l’avanzare dell’età per alcune di loro riesce a fermarle. D’altra parte quando si è davvero belle lo si è per tutta la vita.

Elenoire Casalegno, scatto al sole: fisico al top

La conduttrice televisiva, attrice ed ex modella, Elenoire Casalegno, ha compiuto lo scorso 28 maggio 47 anni. Eppure, ad ammirarla nell’ultimo scatto postato sul suo seguitissimo profilo Instagram non si direbbe proprio che l’ex compagno di Dj Ringo, da cui ha avuto la figlia Swami, sia sulla soglia dei 5o anni.

Biondissima, sensualmente seduta in barca e circondata dal mare azzurro che fa pendant con i suoi occhi, Elenoire fa strabuzzare gli occhi ai suoi follower per il suo fisico che non ha nulla da invidiare a quello delle più acclamate e più giovani influencer.

Ventre piatto, gambe chilometriche e toniche, su cui, all’altezza di una caviglia, campeggia il tatuaggio di alcuni ideogrammi giapponesi, l’ex modella non sfigura al confronto con l’angolo di paradiso che fa da sfondo alla foto in questione.

Un vero capolavoro di fascino nordico (oltre che bionda e occhi cerulei, è alta 1.83cm: una valchiria, non la tipica bellezza mediterranea). Non per nulla Elenoire ha stregato anche un esperto di capolavori d’arte come il noto critico e storico d’arte, politico (attualmente è Sottosegretario al Ministero della Cultura) e personaggio televisivo Vittorio Sgarbi con il quale ha avuto un breve flirt quando, poco più che ventenne, faceva la valletta nel suo programma ‘Sgarbi quotidiani’.

Insomma, con la foto che la ritrae in bikini sotto il sole” la conduttrice televisiva e attrice conferma c,iò che sosteneva un’icona di stile come Coco Chanel: “Potete essere belle a trent’anni, affascinanti a quaranta…. e irresistibili per il resto della vostra vita“. Di sicuro, irresistibile lo è Elenoire Casalegno, la cui bellezza è davvero senza tempo.