100 milioni sul tavolo, notizia choc su Lautaro

Il sodalizio fra Lautaro Martinez e l’Inter potrebbe concludersi durante questa estate: il club estero starebbe valutando un’offerta ai nerazzurri da 100 milioni di euro.

A più riprese, quando chiamato in causa, Lautaro Martinez ha sempre professato un grande amore per i colori dell’Inter. Del progetto nerazzurro si sente un grande e vincente protagonista, anche perché consapevole che, da quando arrivato a Milano nel 2018, la società si è impegnata per metterlo al centro delle strategie e della rosa. L’esperienza nerazzurra per il 25enne argentino è stata la prima nel calcio europeo, ma potrebbe non essere l’unica. Novità si avvicendano sul suo futuro.

L’Inter è in un profondo momento di restyling. Edin Dzeko ha lasciato Milano ed è volato in Turchia, al Fenerbahce, mentre la situazione relativa al prestito di Romelu Lukaku non è per niente chiara. La stagione del belga in Serie A non ha risposto alle aspettative totalmente, ma è comunque un giocatore legato alla causa e importante per la squadra, per cui non è da scartare un ulteriore rinnovo del prestito dal Chelsea.

Mentre si decide il da farsi, l’Inter ha aperto le porte a Marcus Thuram. Il calciatore nato a Parma ha lasciato il Borussia Mönchengladbach ed è arrivato a Milano per sostenere le visite mediche con l’Inter e divenirne un attaccante. Questo tassello che si aggiunge nel puzzle della squadra italiana fa riflettere su quanto accadrà con Lautaro Martinez.

Inter, Lautaro Martinez ai saluti? Le indiscrezioni dalla Spagna

Secondo quanto informa ‘El Gol Digital’, in attesa di capire se sarà l’estate giusta per portare in Liga Kylian Mbappé, il Real Madrid si guarda intorno. Il francese è un’ossessione da almeno due stagioni per Florentino Perez ma a forza di rinnovi milionari e pressioni anche politiche, alla fine l’attaccante è sempre rimasto al PSG. Bisognerà capire se il tira e molla spezzerà la corda quest’estate o se il Real dovrà attendere la naturale scadenza del contratto di Mbappé con la società parigina.

Nel frattempo, la sonda si sposta e vira su altri profili. I blancos cominciano a prendere in considerazione anche Lautaro Martinez, il quale piace anche al Chelsea. Pare che sia già stato designato come piano B di lusso da parte dei madrileni, qualora sfumasse di nuovo l’affare col PSG per il bomber francese. Età e talento, rendono l’argentino dell’Inter molto appetibile. La società nerazzurra ne è consapevole e perciò stabilisce un prezzo d’acquisto molto elevato: almeno 80-100 milioni di euro. Numeri importanti, che non spaventerebbero nemmeno i Blues, ai quali lo stesso tecnico Pochettino avrebbe chiesto di considerare il tesseramento di Lautaro Martinez. Un 9 titolare e di riferimento manca a entrambe le squadre: chi la spunterà? Potrebbe vincere ancora l’Inter.