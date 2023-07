Alex Sandro lascia la Juve: ecco dove andrà

La Juventus continua a concentrarsi sulle partenze. Dopo aver detto addio a Di Maria e Paredes, il club vuole tagliare anche Alex Sandro.

La Juventus, dopo aver piazzato il colpo Timothy Weah, si concentrerà sulle cessioni. Il club infatti, per compensare i mancati introiti della Champions League e far quadrare così i conti, sarà chiamato ad effettuare numerose operazioni in uscita.

Alcuni componenti della rosa, come ad esempio Angel Di Maria e Leandro Paredes, hanno già salutato la compagnia: due addii che hanno consentito alla società di risparmiare 24 milioni lordi. Ma non finirà qua, visto che a lasciare Torino saranno anche altri titolari della squadra di Massimiliano Allegri: uno di questi, in particolare, risponde al nome di Alex Sandro.

Il brasiliano ha vissuto una stagione deludente, come testimoniato dai soli due assist messi a referto in 37 apparizioni complessive. La stima del tecnico livornese nei suoi confronti, in ogni caso, è rimasta intatta ed il costante impiego ha consentito all’ex Porto di far scattare il rinnovo automatico del contratto fino al 2024. Un problema in più da gestire per la dirigenza, che avrebbe invece preferito lasciarlo andare e puntare forte su un profilo più giovane.

Il club ha quindi provveduto a contattare l’entourage del 32enne al fine di provare ad intavolare la trattativa relativa alla rescissione consensuale. Le interlocuzioni, di fatto, si sono però fermate subito visto che Alex Sandro ha fatto sapere di non essere interessato a rinunciare all’attuale stipendio da 6 milioni netti all’anno. La sua volontà è quella di rimanere alla corte di Allegrie e andrà via soltanto ad una specifica condizione.

Juventus, Alex Sandro andrà via solo ad una condizione

Il calciatore gradirebbe trasferirsi in Arabia Saudita e proseguire lì la propria carriera ma, al momento, non ha ricevuto alcuna proposta ufficiale. La Juventus, dal canto suo, resta alla finestra ed intanto ha iniziato a muoversi con l’obiettivo di individuare un adeguato sostituto di Alex Sandro: nel mirino è finito Fabiano Parisi, cresciuto in maniera esponenziale all’Empoli ed ormai pronto per esibirsi nei palcoscenici più prestigiosi d’Europa.

L’Empoli non ha chiuso alla sua partenza ma si priverà di lui solo in presenza di un’offerta da 15 milioni. Le interlocuzioni scatteranno a breve, con la Vecchia Signora che sta valutando l’idea di mettere sul piatto i cartellini di Fabio Miretti o Filippo Ranocchia. Non è poi da escludere che, nella trattativa, rientri anche da Matias Soulé ritenuto sacrificabile da Allegri. Nel corso del ritiro estivo il tecnico valuterà poi Andrea Cambiaso, di rientro dopo l’avventura trascorsa in prestito al Bologna. La rivoluzione sulla fascia mancina è alle porte.