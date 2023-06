Calciomercato Serie A, il colpo è Parisi: firma per una big

La salvezza di quest’anno dell’Empoli è stata frutto non solo dell’ottimo lavoro svolto da mister Paolo Zanetti, ma anche dell’esplosione di alcuni talenti cristallini che rappresentano il futuro del calcio italiano, come ad esempio Tommaso Baldanzi, Guglielmo Vicario e, forse soprattutto, Fabiano Parisi.

Il terzino azzurro, infatti, è stato uno dei migliori nel suo ruolo di questa stagione di Serie A, nella quale possiamo dire che l’italiano si è una volta e per tutte consacrato. Ora c’è però bisogno di compiere un importante salto di qualità in carriera, cosa che potrebbe avvenire nell’imminente futuro, visto che, stando alle ultime notizie, Fabiano Parisi sarà il colpo del calciomercato estivo di una delle squadre più importanti e vincenti del campionato italiano.

Calciomercato Serie A, arriva Parisi: è il colpo di una big

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Fabiano Parisi in questo calciomercato. Il terzino dell’Empoli è uno dei profili più chiacchierati di quest’estate, complice anche il fatto che nella passata stagione di Serie A il classe 2000 si è consacrato una volta e per tutte incidendo fortemente sulla salvezza del club toscano.

A fronte di questo nelle ultime settimane Parisi è stato accostato a tantissimi club, soprattutto in giro per l’Europa, dunque all’estero, ma l’intenzione del terzino dell’U21 di Nicolato è però quella di continuare a giocare in patria, in Serie A. C’è ancora tanto da dimostrare, ed il giocatore dell’Empoli è sicuro che questo potrebbe farlo proprio in Italia, dove fra le altre cose riuscirebbe anche a completare il suo processo di crescita personale e professionale, dandosi così un’opportunità all’esterno casomai più in là. Ovviamente il nome di Fabiano Parisi è sul taccuino di tutti i migliori club di Serie A, ma fra le big una in particolare è pronta ad affondare il colpo decisivo per il giovane prospetto italiano.

Stando infatti a quanto riportato da TMW, complice il prossimo addio di Alex Sandro, la Juventus si sarebbe decisa a fare all-in su Parisi in questo calciomercato, regalando così a Massimiliano Allegri un terzino di spinta ma soprattutto italiano.

Juventus, all-in su Parisi: a breve un incontro con l’Empoli

La Juventus ha intenzione di fare sul serio per Fabiano Parisi, come confermato anche dal fatto che nei prossimi giorni alcuni intermediari del club bianconero si incontreranno con l’Empoli per iniziare a mettere le basi per questo trasferimento. Le sensazioni, dalle parti della Continassa, sono positive, anche perché, a quanto pare, il ragazzo avrebbe già dato il suo consenso ad un eventuale passaggio a Torino. Ora la palla passa praticamente nelle mani dei due club che, sicuramente, cercheranno di trovare la soluzione migliore per il futuro di Parisi.

L’Empoli fissa il prezzo si Parisi: la strategia della Juventus

L’Empoli chiede circa 15 milioni di euro per cedere Fabiano Parisi in questo calciomercato. La Juventus è disposta a fare uno sforzo per il terzino azzurro, ma non spingendosi fino a quella cifra. Per questo motivo, stando a quanto riportato da TMW, la Vecchia Signora starebbe valutando di mettere sul piatto un paio di contropartite tecniche, fra le quali De Winter, per convincere l’Empoli ad abbassare le pretese per Parisi per trovare al più presto un accordo.