Berardi, è fatta: accordo raggiunto, resta in Serie A

Domenico Berardi stavolta sarebbe davvero vicinissimo all’addio al Sassuolo: l’attaccante resterà in Serie A

Si parla di lui da diverse settimane per quanto riguarda l’ultima trattativa ma, ad essere precisi, di Domenico Berardi in ottica calciomercato si parla ormai da anni. Diverse società sono state accostate al forte esterno d’attacco negli ultimi anni, tuttavia lui ha sempre preferito restare dove era, cioè nella squadra che gli aveva regalato l’esordio tra i professionisti e poi quello in Serie A.

A dirla tutta, il forte classe ’94 ha esordito anche in Europa con la maglia del Sassuolo, avendo giocato l’Europa League del 2016/17. Il massimo traguardo della squadra neroverde.

Difficile ipotizzare che per l’esterno di ottima classe e dall’assist facile negli anni non siano mai arrivate offerte in casa neroverde. Lui, però, a quanto pare aveva deciso di sposare solo una causa e dare quanto più possibile a quelli che ormai erano i suoi tifosi. Forse adesso il calabrese ha deciso che 351 gare e 133 gol possono bastare. Stavolta sembrerebbe proprio che il Sassuolo sia veramente vicino alla cessione definitiva.

Berardi, è fatta: ecco dove giocherà

Si è parlato di praticamente tutte le big negli scorsi anni. Non sono mancate voci che hanno accostato il ventottenne a Roma, Juventus, Napoli, ma soprattutto al Milan. Invece sono i dirigenti di un’altra squadra che starebbero per portare a casa il forte laterale d’attacco.

Non ci sarà bisogno di andare all’estero, per lui sarebbe quasi fatta con la Lazio. Sarebbe proprio il suo, infatti, il nome fatto da Maurizio Sarri alla dirigenza ed in casa biancoceleste vogliono accontentare il tecnico toscano che ha riportato la squadra in Champions League.

26 gare ed 11 gol in campionato, questo l’ultimo bigliettino da visita che presenta Berardi, tanto basta per convincere Lotito. Da dire che negli anni il Sassuolo avrebbe anche potuto ottenere di più dalla sua cessione, viste le diverse offerte, ma il calciatore non se l’è mai sentita di andare via. Invece oggi gli Aquilotti riuscirebbero a fare un vero affarone, viste le cifre di cui si parla nelle ultime indiscrezioni ultime. L’attaccante arriverebbe sulla base di 19 milioni più bonus, che porterebbero l’affare a una cifra complessiva di 21-22 milioni.