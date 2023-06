Monica Bertini, un angelo in bianco: la sfilata fa sognare i fan

Monica Bertini continua a sorprendere tutti: ultimo video da capogiro, vestita di bianco non ha semplicemente rivali

Non è una semplice giornalista, ma la giornalista sportiva italiana la quale non smette di racimolare successo, sia sui social che nella vita professionale. Con la sua bellezza non può non impressionare e far girare la testa ai suoi followers: tutto questo è la bellissima Monica Bertini.

Da oltre un mese la conduttrice di Parma ha raggiunto i quarant’anni ma la sua bellezza rimane intatta. Monica Bertini è una delle protagoniste indiscusse del giornalismo sportivo nostrano essendo una delle presentatrici di punta di Mediaset. Negli anni si è fatta le ossa nelle redazioni di Sportitalia e Sky Sport.

Dal 2016 è uno dei volti di punta di Cologno Monzese conducendo sia il canonico telegiornale sportivo, che va in onda su Italia Uno ogni giorno, sia il celebre programma Pressing assieme al collega Stefano Callegari.

Il successo in termini di auditel è assicurato: Monica si dimostra come sempre estremamente professionale e bravissima nel mantenere i tempi di conduzione. Del resto, parliamo di una giornalista che lavora nell’ambiente decisivo da oltre dieci anni.

Monica tuttavia è una vera star anche sui social: su Instagram, in particolare, conta 482mila followers, un numero gigantesco e ampiamente meritato per a professionalità che propone.

Monica Bertini completamente vestita di bianco, sfilata da paura Conclusa la stagione, ora la Bertini può finalmente riposarsi e godersi le meritate vacanze sia al mare che assieme alle amiche di sempre, magari in qualche locale o semplicemente tra le mura di casa. I fan, ovviamente, non aspettano altro che sue foto: non si può chiedere altro a quella che è indubbiamente la giornalista sportiva più affascinante d’Italia e una tra le più meravigliose d’Europa, A dimostrazione che ormai le vacanze sono cominciate, la bella Monica ha voluto farsi registrare mentre passeggia assieme un’amica. La giornalista, vestita completamente in bianco e con la borsetta in mano, sorride e percorre un paio di scale mettendo in mostra le sue incredibili forme che appaiono piuttosto evidenti.

Inutile sottolineare l’entusiasmo dei fan che ogniqualvolta vedono Monica impazziscono dinanzi alla sua figura. Il video nel quale la si vede in bianco ha fatto il giro del web e attratto sempre più seguaci a dimostrazione che basta veramente poco per Monica per sbalordire il suo pubblico.