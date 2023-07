Cancelo e non solo: doppio colpo Juve dal City

Doppio colpo di mercato della Juventus dal Manchester City: Joao Cancelo e non solo per i bianconeri di Max Allegri

Il rinnovo di un anno di Adrien Rabiot, il riscatto dal Marsiglia di Arkadiusz Milik e l’ingaggio del 23enne figlio d’arte Timothy Weah. In attesa che Cristiano Giuntoli e la ‘Vecchia Signora’ formalizzino il loro matrimonio, decolla il mercato del club bianconero.

Ed è solo l’inizio. La Juventus non vuole certo fermarsi. Dopo aver perso Paredes, ritornato alla casa madre, al Paris Saint-Germain, Angel Di Maria e Juan Cuadradro, i bianconeri hanno la necessità di ulteriori rinforzi di qualità.

In particolare, la corsia sinistra è rimasta scoperta. E, infatti, in questo momento la priorità per i bianconeri è trovare un sostituto del colombiano. In tal senso, una mano alla ‘Vecchia Signora’ potrebbe dargliela il Manchester City campione d’Europa.

Cancelo e Laporte: doppio colpo Juve dal City

I Citizens hanno messo sul mercato Aymeric Laporte, il profilo ideale per la Juventus che è a caccia di un difensore di caratura internazionale di piede sinistro.

Il difensore delle Furie rosse, che nella scorsa stagione ha collezionato 24 presenze complessive, dunque, potrebbe venire offerto ai bianconeri. Non solo. Nell’eventuale relativa operazione potrebbe essere inserito anche l’ex nerazzurro Joao Cancelo.

L’esterno portoghese, con un passato nella Juventus (2018-19), nella scorsa annata si è diviso tra il City e il Bayern Monaco, dove è stato in prestito nella seconda parte di stagione, collezionando in totale 47 presenze condite da tre gol e ben 11 assist.

Ebbene, un pacchetto doppio che fa proprio al caso del club bianconero che prenderebbe a titolo definitivo il portoghese mentre per il francese gradirebbe la formula del prestito.

Dunque, siamo solo alle battute iniziali e, pertanto, non è detto che le due trattative prendano quota. Anche perché ci sono due ostacoli non indifferenti. In primis, il Manchester City vuole cedere entrambi i calciatori a titolo definitivo visto che ormai li considera degli esuberi.

E poi i loro ingaggi sono da top player, di conseguenza non in linea con le esigenze di un club che, anche in conseguenza dell’ultima deludente stagione, deve muoversi sul mercato con un occhio sempre fisso sui conti societari.

La situazione finanziaria della ‘Vecchia Signora’ non è delle più floride e anche con questo dovrà fare i conti Cristiano Giuntoli a cui spetterà l’ultima parola sul ‘pacchetto regalo’ del City di Pep Gaurdiola. Punterà sui due Citizens o cercherà altri due profili low cost ma dal devastante impatto come Khivcha Kvaratskhelia e Kim Min-jae?

In fin dei conti, se la ‘Vecchia Signora’ ha deciso di affidare le redini del mercato all’ex direttore sportivo del Napoli è anche per le sue straordinarie capacità di talent scout.