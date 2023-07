Calciomercato: accordo a sorpresa per Samardzic, beffate Napoli e Milan

Lazar Samardzic resta uno dei talenti più puri della nostra Serie A e non è certamente un caso che su di lui ci sia un forte interesse da parte di tutte le principali formazioni del nostro campionato. Seguito da tempo dal Milan e dal Napoli, adesso per lui arriva la svolta che nessuno si aspettava più.

Dopo un primo anno di adattamento, per così dire, nei confronti di un calcio particolare come quello italiano, ben diverso da quello della Bundesliga a cui era abituato, nella stagione che si è da poco conclusa ha raggiunto una maturità ed una continuità di rendimento importante. Non a caso, come detto, per lui si stanno muovendo le principali compagini del nostro campionato, pronte ad assicurarsene le prestazioni e le prospettive. Classe 2002, infatti, ha un potenziale ancora inespresso enorme e difficile da prevedere, dal momento che ha tutti i colpi per diventare un top player. Andiamo a vedere le ultime sul suo futuro.

Arriva il colpo a centrocampo

Come detto anche in precedenza, sono tante le società che si stanno muovendo con convinzione per Lazar Samardzic. Il Napoli, infatti, lo ha individuato come sostituto ideale di Piotr Zielinski nel caso in cui il polacco non dovesse rinnovare. Il Milan, invece, è interessato alle sue prestazioni per puntellare tanto la mediana quanto la trequarti, sfruttando la sua classe e la sua duttilità.

A sorpresa, però, adesso l’Inter sta rompendo gli indugi per un altro interno di centrocampo di enorme qualità. Si tratta di Lazar Samardzic, talento di proprietà dell’Udinese e che da tempo vanta la stima di club di prima fascia come Napoli e Milan. I nerazzurri, stando a quanto raccontato su Twitter dal giornalista esperto di mercato Matteo Moretto, sono il club che più di tutti sta facendo sul serio per lui ed è pronto allo scatto finale.

Samardzic all’Inter, la svolta

L’Inter è pronto ad avviare le trattative in via ufficiale per il talento serbo, approfittando degli indugi che stanno avendo tanto il Napoli quanto, soprattutto, il Milan, concentrato maggiormente a mettere a segno dei colpi in attacco. Da due anni in bianconero, quest’anno si è messo in mostra alla grande, come certificato dalle 5 reti messe a segno in 32 partite disputate. Con Calhanoglu e Barella, potrebbe comporre una mediana dal potenziale esplosivo.