Mourinho al settimo cielo, un Big firma subito con la Roma

C’è un’ottima notizia per Josè Mourinho, il tecnico sta preparando una Roma d’assalto e si aggiunge un nuovo tassello per un super team

La Roma del tecnico portoghese non si nasconde più, vuole puntare allo scudetto e, seguendo anche l’esempio del Napoli, sta preparando una squadra che tatticamente può essere polivalente e decisiva in Serie A.

La terza stagione in giallorosso potrebbe essere quella della svolta, Josè Mourinho sta preparando una squadra in grado di vincere il campionato. Dopo aver vinto una Conference e giocato una finale di Europa League, si alza decisamente l’asticella a Trigoria, il mister portoghese sogna di conquistare nuovamente il titolo in Serie A.

Lo ha fatto per due volte con l’Inter, ripetersi con la Roma avrebbe il sapore della grande impresa. Proprio per questo, un altro elemento importante si aggiunge al progetto di Mourinho, un big che ha già dimostrato di poter fare la differenza: ha già firmato il contratto che lo legherà per due stagioni ai giallorossi.

Firma con la Roma, Mourinho entusiasta

Il calciomercato giallorosso ha già registrato colpi importanti, in uscita e in entrata. Intanto, i conti sono nettamente migliorati grazie al lavoro di Tiago Pinto, che è riuscito a piazzare – anche a peso d’oro – alcuni tra i prospetti del settore giovanile.

Sul lato acquisti, invece, non sono mancati gli innesti di peso come Aouar e N’Dicka a costo zero, ma con un bagaglio di esperienze importanti da portare a Roma. A questi due colpi, se ne aggiunge un terzo: El Shaarawy ha rinnovato, si legherà ancora ai giallorossi per altre due stagioni.

Era arrivato in scadenza contrattuale, ma l’obiettivo del Faraone era quello di rimanere in una piazza dove ha ritrovato fame e voglia di mettersi in mostra.

La seconda esperienza in giallorosso è decisamente importante, sente la fiducia di Mourinho che, pur adattandolo a tutta fascia sull’out sinistro, gli ha lasciato anche una libertà fondamentale in zona offensiva. I gol realizzati dall’attaccante sono stati spesso decisivi nel corso dell’ultima stagione.

El Shaarawy resta a Roma, lo ha confermato anche sui suoi canali social con un “Daje, Roma” a sottolineare l’affetto che lo lega alla piazza giallorossa. Rinnovo di peso e obiettivi che sono puntati su una nuova punta, quella che dovrà sostituire Abraham al centro dell’attacco. Tanti i nomi che si rincorrono, Mourinho vuole un calciatore esperto e che non abbia problemi d’adattamento sotto porta.