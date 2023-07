Alice Campello e l’estate addosso: lato B da urlo, Instagram in fiamme

Ma avete mai visto una Alice Campello come in questi scatti? La signora Morata è più bella dell’estate stessa, un incanto da lasciare senza parole.

Alice Campello è il “trofeo” più bello che Alvaro Morata può vantare. L’attaccante spagnolo ne ha vinto di titoli in carriera, tra squadre di club e nazionale spagnola. Ci attestiamo sulla ventina di trionfi tra scudetti e coppe dei vari campionati in cui lui ha militato ed i traguardi conferiti con la Spagna.

L’ultimo ha riguardato l’ottenimento della UEFA Nations League edizione 2022/2023. Ma Alice Campello vale più di tutto e viene eguagliata in questo solamente dai quattro figli che la modella ed influencer italiana ed il calciatore iberico hanno avuto nel corso di quella che è ormai da tempo una lunga e felice relazione.

Sappiamo che i due stanno insieme sin dal 2016, ed oramai si tratta di un bel po’. Si sono sposati nel maggio del 2017 ed il loro amore ha portato al mondo tanti bambini. Anzitutto i due gemelli, Leonardo ed Alessandro, nel 2018, poi Edoardo nel 2020 ed infine finalmente una femminuccia, Bella, ad inizio 2023. E va detto che Alice Campello ha un grande merito in tutto ciò.

Alice Campello, nessuna è più bella di lei su Instagram

Ovvero il fatto di avere sempre recuperato la forma migliore dopo ogni parto. Tre gravidanze – la prima è stata gemellare, come detto – non avrebbero rappresentato una facile montagna da scalare verso il ritrovamento di un fisico perfetto.

Ma Alice Campello ce l’ha fatta, con tanta forza di volontà ed anche con il buonumore che la contraddistingue. Ed eccola qui adesso, a posare in costume da bagno per la celebre casa di abbigliamento femminile Max Mara. La ventottenne veneta originaria di Mestre, in provincia di Venezia – e che rispetto ad Alvaro Morata ha due anni in meno – ha proprio tutto per farsi invidiare da qualsiasi altra donna del pianeta. È ancora molto giovane, ha una famiglia grande e felice, un amore che resiste a tutto e tutti, tanta bellezza, tanta salute e tanto successo. Personaggi positivi come la Campiello ed il suo Alvaro meritano tutto questo.

Perché non bisogna dimenticare che niente viene regalato a nessuno e che occorre essere bravi per arrivare a simili traguardi. Lo spagnolo e la nostra connazionale ce l’hanno fatta ed ora ogni loro giorno rappresenta una splendida pagina di una favola meravigliosa.

Tra l’altro, per quanto riguarda Morata, si ritorna a parlare di un nuovo ritorno in Italia. A cercarlo però non sarebbe la Juventus, dopo le due esperienze vissute in bianconero in precedenza tra2014 e 2016 e tra 2020 e 2022. Con in mezzo delle stagioni importanti con le maglie di Real Madrid, Chelsea ed Atletico Madrid. Ad avere segnato il nome del giocatore tra i propri obiettivi di mercato sarebbe il Milan, che vedrebbe in Morata il nome giusto per dare peso al proprio reparto offensivo.