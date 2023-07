Costanza Caracciolo straripante: il costume non la contiene

Tra le donne più belle che ci siano in Italia figura senz’altro Costanza Caracciolo. Bellissima e con un sorriso al quale risulterebbe difficile dire di no

Costanza Caracciolo è ancora molto giovane, eppure il suo nome circola ormai da anni nel mondo dello showbiz italiano. La moglie di Christian Vieri è davvero molto bella ed è riuscita, in questi anni, a conservare una forma invidiabile a dispetto delle gravidanze avute.

Lei è anche tanto educata e gentile. La “Costy” viene spesso e volentieri esaltata dai suoi follower pure per questo aspetto, oltre che per la sua bellezza. La bionda siciliana originaria di Lentini, in provincia di Siracusa, già da un bel pezzo è stata capace di costruire una bellissima famiglia con Vieri.

L’amore tra Costanza Caracciolo e Christian Vieri ha preso il sopravvento nel 2017, con il fidanzamento e con poi la nascita delle loro due figlie, Stella, venuta al mondo il 18 novembre del 2018 ed Isabel, che è invece nata in piena pandemia, il 25 marzo del 2020. Nel mezzo c’è stato il matrimonio.

Costanza Caracciolo, una mamma super bella

La siciliana ed il bolognese cosmopolita si sono detti di si il 18 marzo del 2019. E da allora Vieri si è dedicato alle sue attività sui social, diventando una stella di Twitch oltre che di alcuni spot pubblicitari, non negando poi di dedicarsi ormai con una certa frequenza alla buona tavola.

Per quanto riguarda Costanza Caracciolo, lei di strada pure ne ha fatto rispetto agli esordi da velina di Striscia la Notizia in coppia con Federica Nargi. Oltre a diverse partecipazioni televisive, è diventata una apprezzatissima influencer ed anche imprenditrice, raccogliendo un successo dietro all’altro. Inoltre fa anche da apprezzatissima testimonial per diverse campagne pubblicitarie.

Costanza Caracciolo, eccola in forma pazzesca

In una di queste abbiamo modo di poterla ammirare in forma magnifica, con indosso un due pezzi che è veramente un peccato che ci sia… Ma bella e delicata come è, va bene così. La Caracciolo è una gioia per gli occhi e Christian Vieri è molto fortunato ad averla incontrata rendendola la componente più importante della sua vita, assieme alle loro due bambine.

Non si è mai sentito di uno screzio o di un benché minimo rumour che abbia mai fatto riferimento ad una crisi o ad un semplice litigio tra i due. Poi è normale che nel loro privato ci possa sempre essere qualche divergenza di vedute, ma chi non ne ha. L’importante è che ci siano le basi per mettere su un amore che possa durare per tutta la vita. E nel frattempo è bene che, per tanti altri anni a venire, la Caracciolo continui a deliziarci sui social.