Inter, missione (non più) impossibile: ecco il nuovo portiere

L’Inter ha individuato il nuovo portiere: avrà il compito di sostituire André Onana diretto al Manchester United. Ecco chi è

La caccia al nuovo portiere in casa Inter continua. I nerazzurri, infatti, dopo appena una stagione sono pronti a cedere André Onana. il portiere camerunense, arrivato a parametro zero dall’Ajax la scorsa estate, nella sua prima annata nerazzurra ha convinto tutti.

Una stagione da protagonista assoluto, capace di prendersi la titolarità del ruolo a discapito del decano – nonché capitano – Handanovic e di non lasciarla più. Ha talmente impressionato tra i pali e nel gioco con i piedi che su di lui si sono posate le attenzioni dei top club europei.

Il Manchester United più di tutti ha seguito con interesse l’evoluzione di Onana ed ha deciso di puntare con decisione su di lui, scaricando definitivamente De Gea. Una scelta, questa, suggerita da Ten Hag, il tecnico dei Red Devils che conosce bene il camerunense per averlo allenato proprio ad Amsterdam.

E così, di fronte ad un’offerta da circa 50 milioni di euro, l’Inter non può certo rifiutare. Anzi, sacrificherebbe il portiere sull’altare del bilancio. D’altronde i nerazzurri devono autofinanziarsi ed i 50 milioni verrebbero tutti considerati come plusvalenza, un bel colpo per le casse del club di Viale della Liberazione.

Inter, addio Onana: il possibile sostituto del camerunense

L’addio di Onana, però, lascerebbe un vuoto davvero grande nella rosa nerazzurra. Per Simone Inzaghi, infatti, è stato un pilastro fondamentale della squadra capace di vincere Coppa Italia e Supercoppa ed arrivare fino alla finale di Champions League.

Trovare un sostituto adatto ed affidabile non è certo un’operazione semplice. E come se non bastasse, il primo nome individuato è sfumato definitivamente: Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli e nel giro della Nazionale guidata da Mancini, è infatti volato a Londra per difendere i pali del Tottenham.

Diversi i nomi attualmente al vaglio della dirigenza nerazzurra, su tutti Trubin dello Shakhtar Donetsk. Si lavora anche su profili esperti, come Sommer – al Bayern Monaco diventerà presto il secondo dopo il recupero di Neuer – ma anche dell’eterno Keylor Navas o di Lloris, in uscita porprio dal Tottenham.

Nelle ultime ore, però, è spuntata fuori l’opzione Unai Simon. Il 26enne è il portiere dell’Athletic Bilbao nonché della Spagna che ha vinto le Finals di Nations League. Con i baschi ha un contratto fino al 2025 e non c’è alcuna clausola di rescissione; ha espresso il desiderio di restare a Bilbao però l’Inter, incassati i soldi della cessione di Onana, potrebbe convincere proprio il nativo di Murgia al trasferimento, difficile ma non impossibile. La richiesta, però, sarebbe elevatissima: circa 60 milioni.