Clamoroso Giuntoli, è addio alla Juve: è successo all’improvviso

Cristiano Giuntoli, colpo di scena degno di una telenovela sudamericana: è addio alla Juventus. Ecco tutti i dettagli

Chi l’avrebbe mai immaginato che la telenovela di mercato in grado di regalare colpi di scena a ripetizione avrebbe visto come protagonista Cristiano Giuntoli, da poco ex Direttore sportivo del Napoli campione d’Italia.

Di solito sono le trattative per i top player a essere scandite da continui stop and go con conseguenti colpi di scena, non quelle per un dirigente. Neanche per il migliore come attesta lo straordinario lavoro di Cristiano Giuntoli nei suoi 8 anni all’ombra del Vesuvio.

Dopo il via libera da parte del patron azzurro Aurelio De Laurentiis, facilitato dal sacrificio economico dell’ormai ex Ds del Napoli che ha rinunciato a 4 milioni di euro tra emolumenti e bonus, sembrava tutto fatto per il fatidico ‘sì’ di Giuntoli alla ‘Vecchia Signora’.

Invece, ecco la doccia gelata: improvviso come un fulmine a ciel sereno, è arrivato l’addio alla Juventus.

Soulé, è addio alla Juve: è successo all’improvviso

Se sarà addio, non sarà, però, quello di Cristiano Giuntoli che nelle scorse ore ha messo nero su bianco cominciando così ufficialmente la sua nuova avventura professionale.

Nelle prossime ore, infatti, secondo le indiscrezioni raccolte dal quotidiano torinese ‘Tuttosport’, sempre ben informato riguardo alle vicende bianconere, è in agenda un incontro tra i dirigenti della ‘Vecchia Signora’ e l’entourage di Matias Soulé per un giro d’orizzonte sul futuro del talentuoso argentino.

Il classe 2003, originario di Mar del Plata, nell’ultima stagione ha progressivamente trovato sempre più spazio nelle rotazioni di Max Allegri tanto da aver collezionato 19 presenze in totale, condite dal primo gol in Serie A (nel match del 12 marzo scorso contro la Sampdoria).

Non per nulla sulle tracce del talento argentino da tempo ci sono Monza ed Empoli. Tuttavia, al momento il club in pole position per assicurarsi il giovane talento bianconero è il Feyenoord. La dirigenza del club bianconero non ha chiuso del tutto la porta a una sua cessione a titolo definitivo tanto da fissare il prezzo a 25 milioni di euro.

Una cifra a cui i dirigenti del club olandese non intendono avvicinarsi. Ciononostante, in caso di una proposta che oscillasse intorno ai 18-20 milioni di euro, la trattativa potrebbe andare in porto.

D’altra parte, anche un club blasonato come la Juventus ha necessità di fare cassa per rimediare a una difficile situazione economica, pesante eredità della gestione di Andrea Agnelli durante la quale non si è badato a spese, su tutte l’onerosissimo stipendio di Cristiano Ronaldo.