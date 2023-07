Georgina da sogno: lo scatto bollente infiamma Instagram

Georgina Rodriguez incanta con gli scatti delle sue vacanze con Cristiano Ronaldo: l’ultima foto fa alzare le temperature

Ma dov’è questa crisi? Verrebbe da chiedersi (o da cantare, parafrasando un vecchio motivetto) guardando gli scatti delle vacanze di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Da settimane si parla di un periodo difficile per la coppia più famosa del mondo del calcio, con tanto di cifre (astronomiche, naturalmente) per un’eventuale separazione.

Le foto pubblicate sui social però testimoniano tutt’altro: CR7 e compagna si godono le vacanze in Sardegna a bordo dello yacht del fuoriclasse portoghese, accompagnati ovviamente dai loro figli. Dal più grande Cristiano Junior alla piccola Bella Esmeralda, con Alana Martina e i gemelli Mateo ed Eva a rendere ancora più numeroso il gruppo vacanze.

Ma di crisi non c’è neanche l’ombra negli scatti che Georgina ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, ammesso che qualcuno abbia cercato di scorgere qualche segnale e non si sia fatto distrarre da altro. E altro su cui far cadere l’occhio non si può dire certo che manchi quando si parla della bella modella ispano argentina. Le sue curve rapiscono i quasi 50 milioni di fan che la seguono sul social e che restano quasi senza parole a guardare una delle foto pubblicate durante la vacanza della famiglia Ronaldo in Sardegna.

Georgina Rodriguez, estate bollente: il bikini è da sogno

Non che ce ne sia bisogno, ma Georgina Rodriguez ha deciso di alzare le temperature dell’estate italiana, con i suoi scatti nel cristallino mare di Sardegna. La showgirl nata a Buenos Aires si gode il sole e si immerge nel mare, scendendo dal panfilo.

La posa è di quelle che non passa inosservata, con il lato B in bella mostra che rende quasi un particolare ininfluente la splendida acqua che circonda Georgina. Una posa super sexy che manda in visibilio i numerosi fan della 29enne: quasi cinque milioni di like piovono sotto l’immagine di Georgina che rapisce con la sua sensualità prorompente.

Lei che si immerge in acqua, i suoi followers che si immergono nelle immagini della meravigliosa modella che fa ancora una volta centro con uno scatto che è un invito ad ammirare le sue ammalianti curve. In pochi declinano, in tanti ne approfittano e apprezzano con commenti che vanno dai complimenti più o meno espliciti alle immancabili critiche.

Non è tempo delle polemiche, ma delle vacanze. Georgina decide di far diventare ancora più bollente quest’estate. Di crisi, per chi fosse ancora interessato, non c’è traccia.