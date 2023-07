Follia del Manchester City: 100 milioni per un difensore, è fatta

Il Manchester City di Pep Guardiola è pronto a stravolgere il calciomercato, c’è un’offerta in ballo di ben cento milioni per un centrale

I campioni d’Europa vogliono un nuovo stopper che possa fare la differenza. Andrà via Laporte e Guardiola punterà con decisione su un emergente, il prezzo di massima potrebbe essere quello decisivo per sbaragliare la concorrenza.

La vittoria della Champions ha riportato l’appetito sul mercato in casa Manchester City, il club non vuole essere attendista in questi giorni e rilancia le proprie carte. In particolare, le richieste di Pep Guardiola sono da considerare, anche come una sorta di premio per il tecnico dopo aver conquistato il titolo europeo.

Il mister spagnolo ha fatto capire a più riprese come serva un top player per la difesa, da affiancare a Ruben Dias, per dare continuità al progetto tecnico nel corso del tempo. Andrà in ballo una sorta di incrocio con la Serie A, il futuro big del Manchester sarà comprato per una cifra monstre.

L’interesse degli inglesi è palese, investire tanti soldi non è un problema. In Premier League, spesso e volentieri le quotazioni dei difensori si impennano, basti pensare a quanti soldi investì lo United per Maguire.

Manchester, 100 milioni per il centrale

In questo caso, però, il valore del centrale è stato già testato in ambito mondiale, era seguito in Serie A ma l’impennarsi dei costi ha lasciato per strada le pretendenti italiane, puntando così sul City. Gvardiol sarà del Manchester, un affare da cento milioni che è stato confermato dai media tedeschi.

Il centrale croato in forza al Lipsia è pronto per essere allenato dal suo quasi omonimo. Max Eberl, direttore sportivo dei tedeschi, ha confermato come il difensore abbia solo quest’obiettivo per la prossima stagione, trasferirsi al Manchester City a tutti i costi. Gli agenti sono al lavoro, l’affare andrà in porto proprio per la volontà ferrea del centrale e del suo nuovo club, andranno solo affinati alcuni dettagli.

Il Lipsia vorrebbe 100 milioni più bonus, il Manchester vorrebbe togliere la parte variabile, puntando su un’unica offerta cash. Alla fine, però, potrebbe prevalere proprio la linea tedesca, il difensore andrebbe in Premier a guadagnare cifre di tutto rispetto, almeno otto milioni di euro annui. Un bel salto di qualità per il centrale della nazionale croata, da considerarsi ormai un top player e pronto per aumentare la batteria difensiva del City.