La zip scende pericolosamente: Elisabetta Gregoraci bollente

Elisabetta Gregoraci fa ancora parlare di sè. La quarantatreenne modella di Soverato ex moglie di Flavio Briatore spopola sulle piattaforma social

Fa sempre parlare di sè, Elisabetta Gregoraci. La bellissima ex modella calabrese originaria di Soverato ha iniziato a brillare di luce propria, per paradosso, proprio a partire dalla fine del suo matrimonio con l’ex manager di Formula 1, Flavio Briatore. Quando i due si incontrarono lui era uno degli uomini più in vista del mondo dello sport e in particolare dell’automobilismo mondiale.

Vale infatti la pena ricordare che il manager piemontese aveva vinto quattro titoli mondiali di Formula 1, due con Michael Schumacher alla Benetton e altrettanti con Fernando Alonso alla Renault. Elisabetta Gregoraci proveniva da qualche concorso di bellezza e aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo.

I due si sono prima innamorati e poi sposati. Un matrimonio che non è durato granchè, ma dal quale è nato il primo e unico figlio della coppia, Nathan Falco che ora ha raggiunto l’età pre adolescenziale. Nel corso degli anni, mentre Briatore ha abbandonato il rutilante ambiente della Formula per dedicarsi ad attività più prettamente imprenditoriali, la Gregoraci ha iniziato ad avere successo sul piccolo schermo grazie a qualche partecipazione a programmi di intrattenimento dagli elevati indici di ascolto.

A contribuire alla crescita della popolarità dell’ex modella di Soverato è stata senza dubbio una presenza sempre più attiva sulle piattaforme social. Il suo profilo Instagram nel giro di qualche mese è passato da poche decine di migliaia di fan agli attuali quasi due milioni.

Un aumento esponenziale e inarrestabile come dimostrano le migliaia di like che i followers lasciano sulla sua bacheca. Sono in particolare alcuni scatti a lasciare senza fiato tutti gli ammiratori della splendida e conturbante showgirl calabrese.

La zip è malandrina e il vestito scende: i fan sono al settimo cielo

L’ultima foto, soprattutto, ha mandato in estasi migliaia di followers. Elisabetta Gregoraci, più avvenente e sensuale che mai, indossa una tuta di colore rosa. L’immagine è da infarto in quanto la zip della giacca, è fin troppo scesa, tanto da lasciare intravedere il suo florido e prosperoso décolleté.

Nel giro di qualche minuto il post della Gregoraci ha fatto il pieno di commenti entusiastici, alternati in realtà a qualche critica piuttosto decisa. La modella calabrese è accusata di avere fin troppo tempo libero a disposizione: in sostanza le viene rimproverato di vivere alla grande con il denaro del suo ex marito. Lei per ora non replica.