Il costume è mini: Elisabetta Gregoraci lascia senza parole

Elisabetta Gregoraci risponde colpo su colpo alle sue colleghe vip, l’ultima foto in costume da bagno lascia senza fiato i fan

La conduttrice calabrese è già in lotta tra le bellezze italiane più importanti sui social, sarà davvero un’estate bollentissima a colpi di foto. La Gregoraci si difende benissimo e mostra il suo fisico in piena forma.

L’estate è alle porte e sarà una lunga maratona sui social per quanti fanno sfoggio della loro bellezza. Elisabetta Gregoraci non si tira indietro e, anzi, rilancia ancora di più mostrando il suo fisico in perfetta forma. Un ottimo momento questo per la showgirl, l’ex moglie di Flavio Briatore è protagonista in un’estate che vivrà da assoluta protagonista.

Sarà di scena in varie piazze italiane, i summer tour saranno al centro dell’attenzione portando la musica e i tormentoni un po’ dovunque e, tra un concerto e un altro, ci sarà tempo per fare una visita alle spiagge. Mostrando un fisico davvero tonificato.

Gregoraci, foto hot per i suoi fan

Una prima novità arriva proprio dal punto di vista professionale, Elisabetta Gregoraci sarà cantante insieme ad Alan Palmieri. I due conduttori di “Battiti Live” proveranno a lanciare un loro tormentone e chissà che non possa diventare davvero la hit dell’estate.

Ci proveranno con “Uragano” e c’è tanta curiosità su questo progetto, ma al momento, però, le attenzioni maggiori sono rivolte ai profili social della conduttrice, che punta a fare il boom su Instagram. Non è un caso come l’ultima foto sia già diventata virale, Elisabetta Gregoraci in costume è una top player sui social.

Like e commenti che abbondando per uno degli scatti più bollenti dell’estate. Presentando una linea di costume, si mostra in grande forma e i fan apprezzano decisamente: sta arrivando quasi a due milioni di followers, una cifra di tutto rispetto proprio perché sono solamente una decina le star italiane a superarla in questa speciale classifica.

La Gregoraci continuerà a far parlare di sé, nei giorni scorsi è stata protagonista sul web per aver aperto la sua casa di Montecarlo, dove ha mostrato il suo guardaroba e una vita sicuramente agiata e ricca di confort. Scatenando così due fazioni, quella di chi è rimasto anche infastidito da tanto lusso mostrato e la parte di pubblico che invece ha ammirato lo stile della Gregoraci anche nell’arredare la sua casa. Rimane certo come resta una delle vip più discusse e seguite sul web.