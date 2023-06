Serie A, si riapre la pista Kessie: svolta improvvisa

Si avvicina il momento del grande ritorno in Serie A di Franck Kessie. Il mediano attualmente al Barcellona può in maniera a dir poco sorprendente tornare nel massimo campionato italiano, dal momento che in queste ore è arriva la tanto attesa svolta. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Non è stata certamente una annata all’altezza delle aspettative, sue e della dirigenza, per Kessie, che non si è mai integrato negli schemi e nelle idee di Xavi. Il suo destino attualmente sembra segnato, dal momento che il tecnico catalano per la sua linea mediana ha fatto altre scelte. A sorpresa, però, sono completamente cambiati gli scenari realtivi al suo futuro ed ora è davvero vicino il suo rientro in Italia ed, ovviamente, in Serie. Ad attenderlo c’è una avventura tanto stimolante quanto complicata, dal momento che avrà un ruolo non di poco conto.

L’ex Milan torna in Serie A, la sorpresa

Come detto, il suo destino sembrava essere avvolto da nubi. Era scontato, infatti, il suo addio al Barcellona, ma sul fronte delle offerte non arrivavano segnali particolarmente incoraggianti. Stava prendendo piede, in tal senso, la pista Arabia Saudita, che avrebbe però voluto dire un conto corrente più ricco ma anche l’addio al calcio che conta per davvero.

Adesso è arrivata la svolta. Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, è saltata la trattativa tra l’Inter ed il club saudita per la cessione di Marcelo Brozovic. Sono state, infatti, probabilmente modificate le condizioni dei pagamenti ed il club nerazzurro ha deciso di interrompere questa trattativa. Si riapre, dunque, la pista Inter per Kessie, dal momento che i catalani da tempo sono sulle tracce di Brozovic. I due club potrebbero riaprire i discorsi relativi a questo scambio.

Kessie all’Inter, beffa per il Milan

Per il Milan questa operazione, se dovesse andare in porto, sarebbe una vera e propria beffa visto il legame che c’è con l’ex Atalanta. Le vie del mercato, però, sono infinite e “tradimenti” di questa natura sono ormai sempre più all’ordine del giorno.