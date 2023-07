Arriva in diretta la sentenza che spaventa e manda in fibrillazione i tifosi dell’Inter: “Impresentabile”. Ecco cosa sta succedendo

In casa Inter, nonostante l’ottima performance in Champions League (ko in finale per mano del Manchester City di Pep Guardiola), si respira aria di smobilitazione. Edin Dzeko ha già fatto le valigie per trasferirsi sulla sponda Fenerbahce del Bosforo mentre la permanenza in nerazzurro del suo collega di reparto, Romelu Lukaku, è ancora in alto mare.

I blues, titolari del diritto alle prestazioni sportive del gigante belga, vogliono cederlo a titolo definitivo mentre il management nerazzurro spinge per un rinnovo del prestito con diritto di riscatto fissato a 3o milioni di euro.

Brozovic a parte, in attesa di capire come finirà la storia con l’Al-Nassr, ci sono poi le sirene dei top club europei per Nicolò Barella. Insomma, il tecnico Simone Inzaghi rischia di ritrovarsi con una squadra, che ha dato del filo da torcere ai campioni d’Europa in carica, smantellata.

“Impresentabile”: Inter, sentenza in diretta

Non solo. Il tecnico nerazzurro corre il rischio di ritrovarsi anche con la porta sguarnita. Infatti, il grande ex bianconero Fabrizio Ravanelli, intervenuto a TVPLAY_CMIT, è convinto che prima o poi il Manchester United presenterà un’offerta per il numero 1 nerazzurro André Onana.

Il motivo è presto detto. Per ‘Penna bianca’ l’attuale numero 1 dei Red Devils, David De Gea, è ‘impresentabile‘, ragion per cui il Manchester United affonderà il colpo per regalare Onana al tecnico Erik ten Hag che ha un buon rapporto con il portiere camerunense, costruito durante la comune esperienza all’Ajax.

In più, sempre secondo l’ex attaccante della ‘Vecchia Signora”, ci sono anche motivazioni economiche che rendono l’eventuale acquisto di Onana estremamente vantaggioso, un vero affare.

De Gea guadagna 22 milioni di euro, quindi ai Red Devils ‘conviene tesserare Onana‘ in quanto quest’ultimo. a detta di ‘Penna bianca’, offre maggiori garanzie tecniche dello spagnolo oltre al fatto che non guadagnerebbe la cifra monstre che il Manchester United accredita sul conto corrente dell’ex numero 1 delle Furie Rosse.

Dunque, come detto, un vero affare anche sotto il profilo economico nonostante i 60 milioni di euro che l’Inter pretende per il via libera alla cessione del camerunense dal momento che “si ammortizzerà nettamente meglio rispetto a De Gea”. Parola di Fabrizio Ravanelli, uno che di portieri se ne intende per averne ‘puniti’ tanti in carriera e per aver giocato con autentici ‘numeri 1’.