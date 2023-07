Amadeus, intreccio social per l’interista: con chi ce l’aveva il conduttore

Cos’è accaduto al conduttore Amadeus, il quale sui social ha lanciato una frecciatina che subito ha scatenato supposizioni e trame televisive? La ricostruzione.

Durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo fu la nota influncer e imprenditrice, Chiara Ferragni, co-conduttrice della kermesse musicale, a iscrivere il noto volto della tv italiana, Amadeus, a Instagram. Proprio lui che un profilo l’aveva di coppia e l’usava poco e male, in pochi minuti ha raggiunto un picco incredibile di seguaci e ha cominciato ad affezionarsi all’interfaccia statunitense per comunicare con il suo pubblico. A volte però anche al minimo dettaglio bisogna stare attenti per non sollevare un polverone intraducibile.

È accaduto domenica 2 luglio, quando Amadeus ha condiviso su Instagram un post con una piuttosto polemica: “In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente, sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare”. Subito ci si è chiesti a chi fosse indirizzata la frecciatina anche piuttosto pungente del noto conduttore italiano.

Le ricostruzioni sono state varie e tutte plausibili, in attesa che giungano maggiori indizi a confermare. Ad esempio, la maggior parte degli esperti di gossip sostengono che sia una risposta alle critiche che gli sono state rivolte da Vittorio Sgarbi e Morgan, in occasione della serata del MAXXI, la quale è finita in gran polemica per alcune esternazioni sessiste e anche per l’utilizzo di termini, parolacce non appropriate.

Polemica social, a chi sono rivolte le parole di Amadeus? La ricostruzione

Nello specifico il critico d’arte ha dichiarato: “Possibile che debba occuparsi di Sanremo proprio Amadeus? Potrà fare il presentatore, ma non deve scegliere le canzoni”. Morgan dal canto suo ha mostrato ulteriori perplessità sulla nomina di Amadeus come direttore artistico del Festival negli ultimi cinque consecutivi anni: “È antidemocratico far firmare un accordo così lungo per Sanremo”, poi il paragone di Amadeus con la strega del Mago di Oz sconfitta da Dorothy.

“Sfrattiamo Amadeus, che lì ci ha messo le tende”, ha poi concluso Sgarbi per entrambi. Sembra quindi possibile credere che il conduttore abbia voluto rispondere a queste amare considerazioni. Anche perché proprio alcuni giorni fa l’argomento Sanremo era venuto fuori proprio perché il conduttore ha annunciato che l’edizione del 2024 sarà l’ultima sua da direttore artistico. Una pioggia di commenti è caduta sotto il post di Amadeus su Instagram e quasi tutti i messaggi sono di appoggio nei suoi confronti. D’altronde, l’esternazione così schietta da parte del conduttore è quasi un unicum, siccome certa di tenersi fuori dalle polemiche. Stavolta si sarà sentito toccato nella sua professionalità e non ha resistito.