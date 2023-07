La Serie A abbraccia un altro top Player, lo manda Pep Guardiola

La Serie A potrebbe abbracciare un altro top player che arriverebbe direttamente dal Manchester City: Pep Guardiola apre alla cessione

Il Manchester City, forte dei tre trofei vinti nella stagione da poco conclusa, sta facendo il punto della situazione sul mercato. Certamente i giocatori più importanti e imprescindibili resteranno e magari arriverà anche qualche rinforzo. Ma chi è a fine ciclo e chi vuole cambiare aria può anche essere ceduto in questa finestra di mercato. È il caso di un top player per cui lo stesso Pep Guardiola avrebbe aperto alla cessione.

Quella da non molto terminata è stata per il Manchester City una stagione senza dubbio straordinaria. Dopo aver conquistato la Premier League, sbaragliando la concorrenza dell’Arsenal, ha vinto anche la FA Cup contro il Manchester United e la Champions League contro l’Inter. Adesso è arrivato il momento di fare il punto sul mercato in vista della prossima stagione, con l’intenzione di continuare a vincere.

Vittorie difficili da non ottenere per il Manchester City che ha una squadra seriamente degna di nota. Con giocatori capaci di fare tutta la differenza del mondo. Eppure, tra questi, c’è chi potrebbe anche dire addio. Si tratta di Aymeric Laporte, giocatore che potrebbe anche arrivare in Serie A. Ecco quali sono i club italiani interessati a lui.

Calciomercato Serie A, Inter e Juventus interessate a Laporte: la possibile operazione per il top player

Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo’, quindi, Aymeric Laporte potrebbe arrivare nel campionato italiano di massima serie. Dopo aver vinto praticamente tutto con il Manchester City, il difensore potrebbe cambiare aria e non si opporrebbe alla sua eventuale cessione neppure Pep Guardiola. Il contratto del classe 1994 con il club inglese è in scadenza nel 2025, ma si starebbe pensando a un incastro in particolare.

Inter e Juventus, più di tutte, sembrerebbero essere interessate al suo cartellino. I nerazzurri perché sono ancora alla ricerca di un profilo che possa andare a sostituire Milan Skriniar, passato al PSG, dal momento che Yann Bisseck è ancora molto giovane. Oltre a essere per lui la prima esperienza in Serie A.

La Juventus, invece, deve ancora rimpiazzare il posto lasciato vuoto da Giorgio Chiellini e un difensore con il piede mancino ben addestrato, come quello di Laporte, potrebbe essere la soluzione.

Pep Guardiola ha quindi aperto alla cessione ma è difficile, specialmente essendo all’inizio della sessione di mercato, che il Manchester City possa acconsentire a un prestito. C’è quindi da attendere, anche perché il valore del cartellino del giocatore si aggira per il momento intorno ai 30/40 milioni di euro.