Giuntoli piazza il doppio colpo: Juve, affari scudetto

Cristiano Giuntoli si dimostra all’altezza della sua fama: subito un doppio colpo per una Juventus da scudetto

Riecheggiando lo slogan del movimento femminista degli anni ’70, tremate, tremate, la ‘Vecchia Signora’ sta per tornare. Proprio così. Dopo aver faticato non poco per liberarsi dal contratto che lo legava al Napoli per un altro anno e conseguentemente sposare il progetto bianconero Cristiano Giuntoli si è messo già al lavoro.

Il braccio di ferro con il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, lo ha tenuto fermo per troppo tempo. Pertanto, il nuovo responsabile delle strategie di mercato della Juventus vuole recuperare il tempo perduto anche perché ha tutta l’intenzione di vincere anche questa nuova sfida professionale, forse la più impegnativa della sua carriera.

Del resto, il compito che attende il neodirettore sportivo bianconero è di quelli da far tremare le vene e i polsi: rilanciare una Juventus uscita con le ossa rotte dall’ultima stagione. E per centrare tale obiettivo deve ‘consegnare chiavi in mano’ al tecnico Max Allegri una ‘Ferrari’, non certo una city car.

Ebbene, Cristiano Giuntoli inizia la sua nuova avventura con il piede giusto. Da pochissimo si è insediato alla Continassa ma ha già potrebbe piazzare un doppio colpo da scudetto.

Giuntoli, doppio colpo da scudetto: Milinkovic-Savic e Berardi

Non perde tempo, Cristiano Giuntoli, ha voglia di dimostrare che la Juventus ha fatto bene a puntare su di lui per riscattare l’ultima fallimentare stagione.

Cristiano Giuntoli, in perfetta sintonia con Max Allegri e la società, ha individuato in Sergej Milinkovic-Savic, 11 gol e 8 assist in 47 presenze con la Lazio nell’ultima stagione, e Domenico Berardi, 12 gol e 7 assist in 27 apparizioni con la maglia del Sassuolo nella scorsa annata, i rinforzi ideali per aumentare la competitività della rosa bianconera e renderla, quindi, in grado di duellare alla pari con la sua ex squadra, il Napoli campione d’Italia.

Innesti, quello del ‘Sergente’ biancoceleste e del capitano neroverde, che sopperirebbero all’addio di un top player come Angel Di Maria che dopo solo una stagione ha fatto per le valigie per trasferirsi al Benfica.

Secondo quanto scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, la valutazione della Lazio del proprio ‘Sergente’ si aggira sui 40 milioni di euro ma i bianconeri confidano di riuscire a spuntare uno sconto.

Tuttavia, un altro ostacolo alla fumata bianca potrebbe essere rappresentato, si legge sempre sulla ‘bibbia’ dei tifosi e calciofili, dalle esose richieste dell’entourage del centrocampista biancoceleste per il premio alla firma.

Dunque, Cristiano Giuntoli ha già trovato pane per i suoi denti. Portare alla corte di Allegri il centrocampista serbo sarebbe, infatti, il suo miglior biglietto da visita, con la sua avventura bianconera che, quindi, incomincerebbe sotto i migliori auspici.