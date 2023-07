Clamoroso ritorno per un’ex stella della Juve: tifosi in festa

Il mercato sta per entrare nel vivo. Anche in casa Juventus con l’arrivo del nuovo ds Cristiano Giuntoli molte trattative dovrebbero sbloccarsi

La sessione estiva di calciomercato dopo qualche settimana di stallo inizia a regalare le prima sorprese e i primi colpi di scena. Anche in casa Juventus dopo i primi tentennamenti il direttore sportivo ad interim Giovanni Manna ha definito con successo la trattativa per il rinnovo di contratto di Adrien Rabiot.

Una firma agognata e attesa e che consente a Massimiliano Allegri di costruire la nuova Juve ripartendo da uno dei suoi pupilli. Ma se il lavoro ai fianchi del centrocampista francese ha dato i suoi frutti, non c’è stato niente da fare con altri giocatori che arrivati a scadenza di contratto hanno scelto di prendere altre strade.

Uno di questi è Juan Cuadrado: il trentacinquenne esterno destro colombiano dopo otto anni trascorsi in bianconero ha deciso di non rinnovare il contratto con il club piemontese scegliendo di rimettersi in gioco altrove.

Ad oggi Cuadrado non ha ancora trovato una nuova destinazione, ma il mercato è molto lungo e nelle prossime settimane l’ormai ex stella della Juve riuscirà ad accasarsi. C’è poi il caso di Angel Di Maria, il formidabile centrocampista esterno argentino protagonista assoluto della vittoria della Seleccion ai Mondiali del Qatar.

Un’ex stella della Juve torna nel club che lo ha lanciato: entusiasmo incontenibile tra i tifosi

Anche il Fideo ha detto di no alle proposte di rinnovo della Juventus. Offerte in realtà non proprio convinte e convincenti: il management bianconera aveva messo in conto l’addio del trentacinquenne Di Maria, necessario alla luce dell’obbligo di abbattere i costi di gestione in assenza dei ricavi della Champions League.

Il campione argentino ha dunque deciso di lasciare Torino e la Serie A. La sua scelta, dettata più da questioni sentimentali che di natura economica, ha sorpreso sia i tifosi che gli addetti ai lavori.

Il campione del mondo ha infatti firmato per una stagione con il Benfica, le aquile di Lisbona, il club in cui ha già militato dal 2007 al 2010 e che fu il trampolino di lancio della sua carriera. Dai rossi di Lisbona il Fideo si trasferì al Real Madrid con cui vinse la sua prima e unica Champions League. A distanza di tredici anni, il neo campione del mondo ha deciso di tornare a Lisbona, scatenando l’entusiasmo dei tifosi lusitani.