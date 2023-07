Juventus, pronto un altro addio: affare con Pirlo

La Juventus è al lavoro per una nuova cessione: possibile affare con la Sampdoria dell’ex Andrea Pirlo

La Juventus cambierà decisamente volto in vista della prossima stagione dopo aver chiuso per il secondo anno consecutivo senza conquistare un titolo e arrivando settima in campionato, anche a causa della penalizzazione per il caso plusvalenze.

I bianconeri hanno invece patteggiato per la questione stipendi e partnership sospette, chiudendo il capitolo giudiziario dal punto di vista sportivo per poter ripartire con serenità il prossimo anno.

La mancata partecipazione alla Champions League e la possibile squalifica dell’UEFA dalle coppe europee per un anno, però, ridimensiona quello che sarà il mercato della Vecchia Signora che sarà ben diverso da quello degli ultimi anni.

In entrata non saranno effettuati colpi da novanta, mentre in uscita è previsto almeno il sacrificio di un big per cercare di migliorare una situazione economica che non è delle migliori.

Oltre alla cessione di un top player, la Juventus cercherà anche di piazzare gli esuberi ed alcuni giocatori giovani che non rientrano nel progetto.

I giocatori con più possibilità di lasciare il club potrebbero essere Soulé e Miretti, due calciatori che piacciono molto alla Sampdoria del neo allenatore ed ex bianconero Andrea Pirlo che avrebbe piacere nel pescare dalla Vecchia Signora per rinforzare la rosa.

Da poche ore, Andrea Pirlo è stato nominato nuovo allenatore della Sampdoria ed avrà il compito di riportare i blucerchiati in Serie A dopo la retrocessione dell’ultima stagione.

Il tecnico, reduce dall’esperienza tutto sommato positiva al Karamguruk in Turchia, vuole subito mostrare di che pasta e fatto e si è messo già al lavoro con la dirigenza per migliorare la rosa e creare un gruppo che possa puntare alla promozione.

Juventus, Soulé e Miretti in uscita: la Sampdoria ci prova

Per farlo serviranno giocatori di qualità ed è per questo motivo che Pirlo avrebbe intenzione di pescare dalla Juventus, con la Sampdoria che sarebbe disposta ad accontentare il tecnico e a fare dei tentativi per portare a Genova Fabio Miretti e Matias Soulé.

I due giovani talenti bianconeri non rientrano nei piani di Allegri per la prossima stagione e la Juventus è intenzionata a cederli in prestito. Tuttavia, la Vecchia Signora sarebbe propensa a cedere i due giocatori solo in Serie A per fargli fare un percorso simile a quello fatto da Rovella con il Monza e ciò complica i piani della Sampdoria.

Il club blucerchiato, però, farà di tutto per provare a convincere la Juventus e la presenza di Pirlo potrebbe risultare fondamentale per sbloccare una trattativa che al momento è ardua. Nel caso in cui non ci sia proprio verso di convincere i bianconeri. la Sampdoria ripiegherà su un altro giocatore della squadra di Allegri, ovvero Marko Pjaca, rientrato alla base dopo il prestito all’Empoli.

Come Soulé e Miretti, anche Pjaca non rientra nei piani della Juventus, ma rispetto ai primi due potrebbe essere molto più facile convincere i bianconeri a cedere il giocatore in prestito.